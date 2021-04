Novo suspense sobrenatural da Netflix estreia hoje e você já pode passar medo junto com a gente. Bu!

Hoje, 29, estreia na Netflix mais um filme de suspense para os amantes do horror. ‘Vozes e Vultos’ (título original: Things Heard and Seen) é um suspense sobrenatural adaptado do romance best seller ‘Things Cease to Appear’, de Elizabeth Brundage, que narra a história de um casal tentando salvar o seu casamento.

Sinopse

‘Vozes e Vultos’ conta a história de um jovem casal que se muda para uma cidade pequena no interior do estado de Nova York. George Clair (James Norton) e sua esposa Catherine (Amanda Seyfried) estão vivendo felizes, em um apartamento em Manhattan. Catherine tem um emprego que adora, ela é restauradora, mas, a movimentada rotina de cidade grande faz com que George postule um novo emprego e acaba sendo aceito para lecionar em uma pequena faculdade de artes liberais.

Ele convence sua esposa de que eles devem se mudar. Com a filha Franny (Ana Sophia Heger) eles se mudam para uma casa no campo que George conseguiu por um ótimo preço.Só há um problema: a casa tem alguns segredos obscuros, e George também.

Catherine lentamente percebe que há algo sobrenatural acontecendo na casa. As coisas pioram durante a noite, assim como o relacionamento deles, à medida que ela começa a suspeitar que seu marido está escondendo algumas informações.

Para tentar descobrir algo, ela faz amizade com um casal de meninos locais, Eddy (Alex Neustadter) e o irmão mais novo Cole (Jack Gore). Ela pede que eles ajudem nos consertos da casa centenária e, em meio a pesquisas, ela descobre fatos sobre os antigos residentes. E pior: Eddy e Cole são órfãos devido a um acontecimento terrível que passou dentro da casa. Catherine percebe que espíritos estão procurando fazer contato com ela para avisá-la que está correndo perigo. Em meio a tudo isso, George começa a ter um caso com uma jovem chamada Willis (Natalia Dyler).

Foto: Divulgação

O elenco

Amanda Seyfried foi escalada é a esposa desconfiada, que vê sua vida ficar de pernas para o ar após a mudança de residência. Ela tenta a todo custo salvar seu casamento, enquanto é atormentada por incidentes sobrenaturais que podem colocar em risco sua própria vida. O ator britânico James Norton interpreta um marido que tenta se equilibrar entre a difícil tarefa de ser pai e manter as aparências de um casamento em ruínas, enquanto tem um caso amoroso fora do matrimônio.

Participa do longa também um elenco de apoio de peso, incluindo o vencedor do Oscar F. Murray Abraham, que interpreta o chefe do departamento da faculdade onde George trabalha, Floyd De Beers. Ele desenvolve uma amizade com George e passa a acreditar no que diz Catherine após passar uma noite na casa deles.