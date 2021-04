O famoso vestido de casamento de Lady Di será exposto no Palácio de Kensington como parte das comemorações do aniversário da Princesa de Gales. Se estivesse viva, ela completaria 60 anos no dia 1 de julho.

Uma exposição temporária está sendo montada para marcar as comemorações do aniversário da Princesa Diana no Reino Unido. Se estivesse viva, Diana completaria 60 anos no dia 1 de julho. A exposição temporária ‘Royal Style in the Making’ será montada no Palácio de Kensington, a partir do dia 3 de junho, e vai expor o icônico vestido de casamento da princesa como peça central da mostra.

O casamento de Diana e Charles aconteceu em 29 de julho de 1981 e o vestido de Diana foi desenhado pelos estilistas, na época desconhecidos, Elizabeth e David Emanuel. A exposição recebeu a autorização dos príncipes Harry e William para exibir o vestido de Diana e vai explorar também outras produções, traçando a relação entre os estilistas e seus clientes reais. A mostra incluirá outras peças históricas e raras, como o vestido usado em 1937 pela Rainha-Mãe por ocasião de sua coroação.

Um dos curadores da exposição, Matthew Storey, disse através de um comunicado à imprensa britânica: “Nossa exposição de verão no Palácio de Kensington vai destacar alguns dos maiores talentos do design britânico, cujo trabalho foi fundamental para moldar a identidade visual da família real ao longo do século vinte. Vamos explorar como funcionou a parceria entre cada designer e seus clientes, revelando o processo por trás da criação de uma das mais importantes comissões de alta costura da história real. Embora um dos destaques sem dúvida seja Diana, o vestido de noiva desenhado por Emanuel, da Princesa de Gales, será exibido no palácio pela primeira vez em 25 anos. Temos algumas surpresas reais na manga para os fãs de moda!”.

Mas este é somente o começo das comemorações

A exibição do vestido de noiva de Diana dará início a um período de comemorações no Palácio de Kensington em homenagem à princesa. Em julho, os príncipes Harry e William vão inaugurar a tão esperada estátua de sua mãe no terreno do palácio, que será instalada no local favorito da princesa Diana no Palácio de Kensington: o Sunken Garden.

Em 2017, o Sunken Garden foi transformado em uma bela homenagem a Diana no 20º aniversário de sua morte, apresentando uma exibição de suas flores favoritas, como miosótis, lírios brancos, rosas brancas, tulipas, narcisos e margaridas. O jardineiro-chefe do Palácio de Kensington, Sean Harkin, disse que o esquema de cores era uma homenagem ao amor de Diana por brancos e cremes em seu próprio estilo pessoal.

A estátua será inaugurada no dia 1º de julho de 2021, mesma data do 60º aniversário da Princesa Diana. O comunicado oficial foi enviado à imprensa direto do setor de comunicações do Palácio de Kensington e dizia: “A estátua será instalada no Sunken Garden do Palácio de Kensington em 1º de julho de 2021, marcando o 60º aniversário da princesa. Os príncipes esperam que a estátua ajude todos aqueles que visitam o Palácio de Kensington a refletirem sobre a vida de sua mãe e seu legado”.

Quem fará a estátua?

Os dois irmãos encomendaram a estátua em 2017, de forma conjunta. Na declaração oficial, eles informaram: “Já se passaram vinte anos desde a morte de nossa mãe e é o momento certo para reconhecer seu impacto positivo no Reino Unido e em todo o mundo com uma estátua permanente. Nossa mãe tocou tantas vidas. Esperamos que a estátua ajude todos aqueles que visitam o Palácio de Kensington a refletirem sobre sua vida e seu legado”.

A estátua está sendo feita pelo escultor Rank-Broadley, o mesmo que desenhou a imagem da Rainha que é usada em moedas no Reino Unido.