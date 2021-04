Com data de estreia agendada para o próximo mês, o novo thriller da Netflix traz Amy Adams como protagonista e promete ser o melhor filme de suspense de 2021 na plataforma. Estreia acontece dia 14 de maio.

Uma psicóloga que sofre de agorafobia, passa os dias trancada em casa e vigia a vida dos vizinhos através da lente de longo alcance de sua câmera fotográfica Nikon. Anna Fox é uma nova-iorquina que mora em um bairro de classe média alta. Agora ela está separada do marido e da filha e desenvolveu a agorafobia, uma psicopatologia causada pelo medo mórbido de se achar sozinho em grandes espaços abertos ou de atravessar lugares públicos. Mas tudo muda quando ela presencia um crime na casa do outro lado da rua, onde mora uma família “perfeita”. Mas será que alguém vai acreditar nela?

Estrelado por Amy Adams no papel da psicóloga infantil agorafóbica Anna Fox, que descobre segredos chocantes da família vizinha e percebe que nada e ninguém é o que parece: sua vizinha, vivida por Julianne Moore, pode ter sido assassinada e ela está determinada a descobrir a verdade, mesmo que isso signifique ir além da segurança de sua casa.

O thriller psicológico também é estrelado pelo roteirista do filme, Tracy Letts, Gary Oldman, Brian Tyree Henry e Jennifer Jason Leigh. “Tenho sido uma fã de thrillers psicológicos ao longo dos anos. Eu amei como avaliamos a Anna como alguém que estava lutando com tanta escuridão e foi uma abordagem realmente interessante para o thriller”, disse Amy Adams durante a coletiva de imprensa no último dia 8 de abril.

Leia mais sobre séries e filmes:

O diretor Joe Wright, de ‘Amor e Preconceito’, disse na coletiva que sempre quis fazer um thriller e que a personagem Anna Fox o encantou desde o começo. “Tenho interesse no tipo de ideia de que todos nós criamos nossa própria realidade”, disse ele. “É uma estimulante não saber o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que dar ao público algo em que acreditar, você tem que conduzi-los através do labirinto de mistério e medo”, finalizou Wright.

Problemas

O filme lidou com muitos problemas sobre quem ia distribuir o longa. Antes de sua compra pela Netflix, o filme ficou preso entre a compra da Disney da 20th Century Fox, e o lançamento original nos cinemas de 2019 foi adiado para refilmagens depois que uma série de sessões de teste revelaram que algumas audiências acharam o enredo confuso, de acordo com a Entertainment Weekly.

Buscando reproduzir os sucessos como ‘Garota Exemplar’ e ‘A Garota do trem’, o ‘A mulher da janela’ tinha data de estreia agendada para agosto de 2019. Depois, foi adiado para 2020 e precisou ter a estreia agendada de novo por conta das refilmagens de algumas cenas em agosto daquele ano. Agora, finalmente ele chega às telas.

Baseado em um livro

‘A mulher da janela’ é baseado no livro homônimo de 2018 de A. J. Finn. Daniel Mallory é um editor e autor norte-americano que escreve sob o pseudônimo de A. J. Finn. O romance ‘A mulher da janela’ estreou em primeiro lugar na lista dos best sellers do The New York Times. O autor chamou a atenção em 2019 por polêmicas envolvendo possíveis mentiras que teria contato para por mover sua carreira e seu trabalho literário.