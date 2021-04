A HBO divulgou na última quarta-feira, 7, um trailer inédito da oitava temporada em comemoração aos 10 anos de lançamento da série. O primeiro episódio de ‘Game of Thrones’ foi ao ar em 17 de abril de 2011 e a HBO denominou de “iron anniversary” todos os eventos que comemoram os anos de sucesso das crônicas de gelo e fogo.

No começo da semana, a HBO já havia subido no seu perfil do YouTube um teaser da série, mostrando vários momentos de todas as temporadas.

O aparecimento de um trailer inédito fez com que muitos fãs ficassem confundidos, pensando que se tratava de um tão esperado remake. Mas a divulgação só fez parte de uma ação para comunicar que, este mês a HBO vai colocar no ar três episódios dedicados a cada personagem emblemático da série até o dia 16 de abril. Além disso, o canal também vai exibir, em regime de maratona todas as temporadas da série a partir do dia 17.

Outro canal por assinatura que vai exibir a série em comemoração aos 10 anos é a TNT, que anunciou um ‘Especial game of Thrones 10 anos’ com a exibição das duas primeiras temporadas a partir de 5 de abril, de segunda a quinta, às 23h30.

Um final controverso

‘Game of Thrones’ teve um final que gerou muita controvérsia e não agradou a boa parte dos fãs. Mas o fato é que a série, sucesso mundial, transitou bem entre a televisão e as plataformas de streaming, isso porque ela foi lançada inicialmente na tv e em uma época na qual os streamings não eram tão populares como hoje.

O crítico Rafael Rodrigues da Silva escreveu para o Omelete: “O fim de Game of Thrones é um marco não apenas para a TV — pois é o fim da produção mais cara e expansiva já produzida para a mídia —, como também o fim de um modo de assistir TV, em que nos sentíamos compelidos a, em determinado dia e horário, parar tudo que estivéssemos fazendo em nossas vidas e dedicar a próxima hora olhando atentamente para aquela tela”.

Muitas premiações

A série também recebeu muitos prêmios ao longo de suas oito temporadas: ‘Game of Thrones’ ganhou 59 Emmys, mais do que qualquer outra série de televisão. Dentre as premiações mais relevantes estão o Emmy do Primetime de melhor série de drama e o Globo de Ouro de melhor série dramática. Peter Dinklage, que interpreta Tyrion Lannister, venceu o Emmy do Primetime de melhor ator coadjuvante em série dramática e o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante em série de televisão. A série também conquistou o Emmy de melhor projeto de créditos principais, e possui uma das melhores notas entre os telespectadores para séries em exibição no site IMDb.

A estreia da última temporada foi em 14 de abril de 2019 e, na época, Emilia Clark, que vive a protagonista Daenerys Targaryen, deu uma entrevista à revista Bazaar. “Game of Thrones é, provavelmente, a filmagem mais difícil que farei em toda a vida, porque exige muito do físico e você está em um espartilho! O clima das locações é tão extremo e as horas de gravação são muito longas. Há muita tensão em cada personagem no final. Há muita tensão na sala e você está se concentrando para atuar. É extenuante”, disse a atriz.

Os cabelos platinados da personagem popularizaram Emilia no mercado cinematográfico e alçaram a atriz a papéis em diversos gêneros, de comédia romântica a thrillers. Daenerys é uma personagem inconfundível, não só pelo visual, mas também pela própria evolução na trama. “Sou muito sortuda por ter feito ‘Game of Thrones’. Eu definitivamente aprendi como as pessoas com quem você trabalha podem se tornar uma família e uma rede de apoio, e como confiar nelas quando necessário. Porque se existe uma característica única de GOT é que você normalmente não tem muito tempo com pessoas (risos). Mas, mais do que tudo, confiar em mim mesma e aceitar as críticas para que tudo dê certo, coisa em que não sou muito boa”, explica a atriz sobre seu aprendizado ao longo dos anos de filmagem.

‘Game of Thrones’ entrou para o Livro dos Recordes como a série dramática com a maior transmissão simultânea ao redor do mundo. A marca foi alcançada no segundo episódio da quinta temporada, cujo título é ‘The House of Black and White’. Nele, os 7 reinos começam uma guerra, com o autoproclamado Rei do Norte, Robb Stark, lutando em prol da independência. Robb se dá conta de que precisa ganhar a fidelidade do povo independente das Ilhas de Ferro, e envia Theon Greyjoy para conversar com seu pai, Balon Greyjoy. Enquanto isso, o príncipe Joffrey Baratheon assume o Trono de Ferro com o apoio de sua mãe Cersei Lannister. Daenerys continua a treinar seus três dragões jovens e segue com o plano de reivindicar o Trono de Ferro.