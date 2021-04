Depois de 11 anos no ar, uma das séries mais famosas chega ao fim. ‘The Walking Dead’ entra na sua reta final e anuncia a data de estreia da sua 11a e última temporada.

Ao todo, serão 24 episódios divididos em 3 partes e a primeira parte estreia dia 8 de agosto na AMC. Um novo último teaser da 11a temporada foi divulgado no domingo 4. “Veremos mais zumbis; toneladas de ação; novas histórias intrigantes; locais nunca antes vistos e nossos grupos juntos em uma comunidade pela primeira vez, tentando reconstruir o que os Sussurradores tiraram deles”, disse a showrunner da série Angela Kang em um comunicado à Variety.

A última temporada estreia dois meses antes das datas tradicionais de lançamento da série. Desde sua primeira temporada, ‘The Walking Dead’ sempre lançou novas temporadas nos meses de outubro, por volta da temporada de Halloween. A primeira temporada estreou em outubro de 2010, e foi há mais de uma década quando o personagem Rick Grimes acordou do coma, apenas para descobrir que o mundo em que vivia mudou drasticamente e ele precisaria encontrar uma maneira de viver em um mundo pós-apocalíptico junto com outros sobreviventes.

A 11ª e última temporada de #TheWalkingDead estreia em 22 de Agosto de 2021.



VOCÊS ESTÃO PREPARADOS? 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/yGAyvJJzfm — The Walking Dead BR (@TWDBrasil) April 5, 2021

O vídeo mostra, Eugene (Josh McDermitt) sendo abordado por uma voz autoritária fazendo perguntas como “Por que você está aqui?” “Você se considera fundamentalmente uma pessoa honesta?” e “Você já foi vacinado contra o sarampo?” como imagens de uma sala de interrogatório, sorvete, bolo, um tribunal e um metrô grafitado com “Se existe um Deus, ele terá que implorar por meu perdão” rabiscado na parede.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o artigo contém spoilers.

Nos últimos takes do teaser, uma armadura vermelha é vista pendurada dentro de um armário de vestiário. A armadura faz uma aparição nas HQs The Walking Dead e parece ser um uniforme militar da Commonwealth. O principal objetivo deste exército é garantir a paz e proteger as várias rotas entre as comunidades dentro da Comunidade, o que foi apresentado na 10ª temporada do programa.

Esse teaser se une aos outros já divulgados anteriormente.

A Nova Ordem Mundial. A última temporada de #TheWalkingDead chega no verão dos EUA (entre Junho e Setembro) 😱 pic.twitter.com/SE3mfVVmf9 — The Walking Dead BR (@TWDBrasil) March 1, 2021

Para quem não lembra, o episódio 16 da temporada 10 acrescentou os soldados ao Exército do Commonwealth. Esse será um fato importante que se desenvolverá na temporada 11. Jim Barnes, escritor e produtor da série, falou sobre as filmagens do último ano no podcast ‘Talk Dead to Me’ e adiantou que a última temporada será ainda mais assustadora.

“Saindo dos seis episódios adicionais da 10ª temporada, que se concentram em histórias menores e direcionadas aos personagens, estamos animados para começar a 11ª temporada maior do que nunca”, enfatizou Angela Kang.

Para quem nunca viu a série

A história central é baseada na série de HQs da Image Comics, de autoria de Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard. ‘The Walking Dead’ estreou na AMC em 2010 e a narrativa tem como foco os sobreviventes de um apocalipse zumbi e nas comunidades que eles formam, bem como nas alianças mutantes que essas tribos alcançam entre si.

Um novo spin-off vem por aí

Anteriormente, ‘The Walking Dead’ já gerou 2 spin-offs de TV: ‘Fear the Walking Dead’, que foi renovada para a 7ª temporada, e a série limitada de duas temporadas ‘The Walking Dead: World Beyond’.

Agora, a AMC já deu o sinal verde para uma série spin-off de ‘The Walking Dead’, que terá o foco em Daryl, personagem de Norman Reedus, e em Carol, personagem de Melissa McBride. Norman interpreta Daryl Dixon desde a primeira temporada da trama apocalíptica disse que, ao aceitar o papel, o fez porque leu o roteiro e se colocou no lugar do espectador. Ele disse que ‘The Walking Dead’ seria uma coisa que ele gostaria de ver. “Eu não li zumbis nele. Eu li um cara procurando por sua família e algo aconteceu. E se tornou uma coisa gigante. Eu certamente não sabia quem iria interpretar”, disse o ator.

Daryl e Carol são os únicos dois personagens de The Walking Dead a aparecer em todas as séries. ‘The Walking Dead’ estreou na AMC em 2010, quando a emissora estava ganhando notoriedade como um canal de prestígio com séries como ‘Breaking Bad’ e ‘Mad Men’.