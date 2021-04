Depois de mais de um ano de espera, os fãs do MCU finalmente vão poder conferir a história de Natasha Romanoff antes de se tornar uma vingadora. Prontos para mais uma aventura?

Foi divulgado o último trailer de ‘Viúva Negra’, a mais nova produção do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). Com estreia confirmada para 9 de julho, o longa deve ser lançado tanto no cinema quanto na plataforma de streaming Disney Plus. Antes, a data era 7 de maio, mas a pandemia da Covid-19 atrapalhou os planos.

A trama começa quando Romanoff vai para a KGB, polícia secreta da extinta União Soviética, e começa a sua preparação para tornar-se uma agente. O roteiro se passa na atual Nova York. Natasha trabalha como freelancer e se envolve em uma perigosa conspiração conectada com seu passado.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, este artigo contém spoilers.

‘Viúva Negra’ se passa entre os longas ‘Capitão América: Guerra Civil’ e ‘Vingadores: Guerra Infinita’. O longa pode ser a despedida da heroína dos cinemas, já que em ‘Vingadores: Ultimato’, ela morre. Mas a história promete responder alguns segredos de Natasha, tais como suas origens, como entrou no serviço secreto e como chegou aos Estados Unidos.

Em entrevista em maio de 2020, Scarlett Johansson falou sobe o longa. Ela disse: “É um filme sobre o perdão a si mesmo e a aceitação de decisões que foram feitas por você. É muito mais profundo do que qualquer coisa que poderíamos ter feito antes”.

Para quem não lembra, Johansson ganhou o papel de Viúva Negra após a desistência de Emily Blunt ao papel. “A melhor coisa que pode acontecer é conseguir algo após ter sido rejeitado. Você aprecia mais. Basicamente, fiz carreira sendo a segunda escolha dos diretores”.

O ‘Viúva Negra’ é ansiosamente esperado pelos fãs do Universo Cinematográfico da Marvel e foi adiado por três vezes. A razão apontada pela Marvel é a pandemia da COVID-19. O longa é dirigido por Cate Shortland e deveria ter sido lançado nos cinemas em 20 de maio de 2020.

Mais produções recentes do MCU

‘Falcão e o Soldado Invernal’

Em março, dia 19, entrou para o catálogo da Disney Plus a série ‘Falcão e o Soldado Invernal’. O roteiro começa após os eventos do longa ‘Vingadores: Ultimato’. Falcão (Anthony Mackie) e Soldado Invernal (Sebastian Stan) se unem contra uma nova ameaça global que vai testar suas habilidades e paciência. A série está prevista para ter 6 episódios e já lançou três. Toda sexta-feira um novo episódio é lançado.

A intenção é que a história termine de fato no último episódio. Isso porque, segundo a Variety, a ideia é que haja continuidade de novas séries dos personagens separadamente. Porém, em entrevista à Variety, o ator Anthony Mackie disse que ainda não foi procurado para discutir a continuidade da história da série ou do personagem dele no futuro das produções do estúdio.

Foto: Divulgação Disney Plus

‘Loki’

‘Loki’ tem data de estreia agendada para 11 de junho e um pôster da série foi divulgado na última semana. A imagem mostra o vilão meio-irmão de Thor com coleira de restrição de poderes e vestido com o que parece ser um uniforme de prisioneiro. Como aconteceu com ‘WandaVision’ e ‘Falcão e o Soldado Invernal’, ‘Loki’ deve ter seus novos episódios liberados toda sexta-feira na plataforma. Ainda não há informações sobre quantos capítulos serão.

Sinopse:

Após ‘Vingadores: Guerra Infinita’, de 2018, parecia que Loki não havia sobrevivido ao ataque de Thanos. Porém, graças à viagem no tempo dos Vingadores, um dos personagens favoritos do MCU (Universo Cinematográfico Marvel) voltou. Na série da Disney Plus, após roubar o Cubo Cósmico, ou Tesserato, ele foi aprisionado por uma organização secreta envolvida com o multiverso, a TVA. No Brasil, é conhecida como Autoridade da Variação do Tempo. Trata-se de uma agência interdimensional que foi projetada para manter os limites entre realidades alternativas, muito útil indo sempre que algo ou alguém ameaça uma linha temporal.

Assim, pudemos ver que quando Loki é preso em Nova York por tentar dominar o planeta, o Tesserato cai a seus pés e graças a isso ele escapa. Suas aventuras posteriores serão descobertas na série.