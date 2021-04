Anteriormente, o ator que faz Mike, Finn Wolfhard, já havia adiantado de que essa seria a temporada “mais sombria”. O que nos espera no mundo invertido? Confira!

A terceira temporada de ‘Stranger Things’ estreou em julho de 2019 e, desde então, os fãs da produção original da Netflix estão desejando uma quarta temporada. A pandemia da Covid-19 atrasou muitas produções e com ‘Stranger Things’ não foi diferente. O ator que interpreta Dustin, Gaten Matarazzo, disse: “É muito difícil com a Covid-19, e é uma grande produção, e nós filmamos muito do nosso material em grandes locações, ao ar livre, com muitas pessoas envolvidas. Há muitas etapas e muitas medidas que precisam ser feitas antes de podermos pensar em ir de forma consistente para as filmagens. Espero que surja um grande tempo de gravação ininterrupto em breve. Na verdade, acabei de ler a temporada inteira recentemente”.

Embora a quarta temporada tenha sido confirmada oficialmente pela Netflix em setembro de 2019, ainda não há uma data prevista para estreia de fato na plataforma. O palpite é que ela deve estrear em 2021, no segundo semestre. Gaten deu entrevista ao Entertainment Tonight e disse que tinha acabado de terminar a leitura da quarta temporada. “Sobre o tom da nova temporada, será definitivamente mais maduro. Com certeza! E acho que eles (os irmãos Duffer) fazem isso de propósito porque eu acho que eles querem que seu programa amadureça com seus personagens. À medida que envelhecemos como pessoas, temos que envelhecer como personagens”, disse Gaten.

Os irmãos Duffer são os irmãos gêmeos norte-americanos Matt Duffer e Ross Duffer, criadores da série. Eles escrevem, dirigem e produzem séries de ficção científica e horror para o cinema e televisão. Gaten disse que é um prazer trabalhar com os irmãos e que eles estão usando o fato de que os atores estão crescendo junto com os personagens como inspiração para escrever o roteiro. “Eles não surtam quando ficamos mais altos ou quando nossas vozes diminuem ou algo assim. Eles usam esse fato como inspiração para escrever. É incrível o que eles podem fazer. Trabalhar com eles é simplesmente excepcional. Sempre foi”, disse o ator.

Os atores estão crescendo

Gaten Matarazzo tem 18 anos e começou a filmar ‘Stranger Things’ com 14 anos. Durante a entrevista, ele foi questionado sobre quando terminaria a série, já que ela foi desenhada para ter, no máximo, 5 temporadas. “Eu ouvi deles que eles (os irmãos Duffer) têm uma ideia bastante clara de onde querem encerrar a série. E eu acho que eles têm um esboço claro com o final da série. Mas o que é bom sobre eles é que, embora tenham suas conclusões e tenham uma ideia de como querem que isso aconteça, eles estão muito interessados ​​em deixar que a história vá seguindo o seu caminho. Isso ficou claro para nós enquanto filmávamos a segunda temporada: já estávamos filmando a maior parte da série antes mesmo de lermos a segunda metade. Não sabíamos muito sobre o rumo de tudo”, explicou Gaten.

O intérprete de Mike Wheeler, o ator Finn Wolfhard, disse, em uma entrevista anterior, que esta será a temporada mais sombria. “A cada temporada o programa fica mais tenso. Mas confesso que com a 3ª temporada eu pensei ‘Ok, essa é com certeza a mais sombria de toda a série’. Mas, de verdade, a 4ª temporada se provou mais sombria, até agora. A cada ano fica mais doido. Fica mais engraçado, tenso, triste e tudo mais. Todo ano, eles dão um jeito de aumentar o nível”, disse Finn em entrevista à CBC.

O que sabemos até agora sobre a quarta temporada

No final da terceira temporada, o grupo de amigos foi separado. Eleven (Millie Bobby Brown) e Will (Noah Schanapp) deixaram Hawkins. Os criadores, os irmãos Duffer, sugeriram que haveria o retorno de um personagem importante. Na época, havia uma especulação de que esse tal personagem seja Jim Hopper que, aparentemente, morreu no último episódio. As suspeitas foram confirmadas pelo último teaser, divulgado em fevereiro de 2020.

Como a primeira temporada se passou em 1983, a segunda em 1984 e a terceira em 1985, espera-se que a quarta temporada se passe em 1986. Porém, o fato do atraso nas gravações por conta da pandemia e o crescimento dos atores adolescentes deve fazer com que o roteiro da série priorize um salto temporal para 1988.

Dentre os atores que retornam na nova temporada estão Noah Schnapp (Will), Millie Bobby Brown (Onze), Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike) e Sadie Sink (Max) são esperados, bem como Winona Ryder (Joyce). Charlie Heaton (Natalia Dyer) e Joe Keery (Steve Harrington) devem entrar na faculdade.