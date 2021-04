O mundo não gira, ele capota! Nicola Coughlan, a Penélope Featherington de ‘Bridgerton’ foi vítima de um ataque gordofóbico no Twitter e respondeu com os elogios das publicações mais relevantes sobre moda no mundo.

Nicola Coughlan atriz é irlandesa de teatro e cinema, tem 34 anos e ficou bastante conhecida após o seu papel na série ‘Bridgerton’. Ela vive Penélope Featherington, amiga de Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) e apaixonada por Collin Bridgerton (Luke Newton). Nicola trabalha em produções cinematográficas desde 2004 e seu primeiro trabalho foi o curta-metragem ‘The Phantom Cnut’. Ela também é conhecida por interpretar a colegial Claire, de ‘Berry Girls’.

Em uma postagem no Twitter, a Vogue norte-americana elogiou o look de Nicola na premiação SAG Awards, que ocorreu no último final de semana, 4 de abril. A matéria, assinada Christian Allaire, não poupou comentários para a atriz: “No SAG Awards de hoje à noite, não havia tapete vermelho tradicional – o que significa que todas as regras de moda normais foram canceladas. Mesmo assim, as estrelas ainda abraçaram o glamour clássico esta noite, vestindo-se de suas casas com vestidos e ternos elegantes. Mas houve uma estrela que foi em uma direção diferente: essa seria a estrela de Bridgerton, Nicola Coughlan, que abraçou a sofisticação gótica. (…) Deliciosamente assustador para uma grande noite? Morticia Adams, coma seu coração”.

.@NicolaCoughlan slipped into a lacey black gown by @CSiriano that lent a more dark, romantic feel for the #SAGAwards https://t.co/lBsusYGLJR — Vogue Magazine (@voguemagazine) April 5, 2021

A revista Elle também elogiou o look escolhido pela atriz e Olivia Blair, que entrevistou a atriz, escreveu: “Ela usava um vestido personalizado encantador de Christian Siriano, sapatos Jimmy Choo e jóias De Beers”.

Recentemente, Nicola esteve presente em outra premiação do cinema, o Globo de Ouro, realizada no final de março. Ao comentar os looks das celebridades, a podcaster Amanda Richards escreveu no seu Twitter: “A garota gorda de Bridgerton está usando um cardigã preto no Globo de Ouro. Não importa o quão quente e estilosa você seja, se você for uma garota gorda, sempre haverá um casaco de lã preto que você pensa em usar”.

The fat girl from Bridgerton is wearing a black cardigan at the Golden Globes, bc no matter how hot and stylish you are, if you’re a fat girl there will always be a black cardigan you think about wearing, then decide against, but ultimately wear bc you feel like you have to — Amanda Richards (@amandakater) March 1, 2021

Imediatamente, os fãs de Nicola e da série se manifestaram na rede social. A atriz se pronunciou sobre o ataque sofrido e respondeu: “Achei que o cardigã estava um luxo, Molly Goddard os usou em sua passarela. Eu também tenho um nome”.

O tweet foi apagado, mas a atriz continuou o debate na rede social repostando um artigo que escreveu para o The Guardian dois anos antes sobre ter sido chamada de “garota acima do peso” por um crítico de teatro. Na época, ela escreveu: “Podemos julgar os atores por seus trabalhos e não por seus corpos?”.

Nicola pediu ainda que a mídia parasse de perguntar o peso das atrizes durante as entrevistas. Ela disse: “Eu adoraria não ter que responder sobre isso de novo. Além do mais, eu tenho tantos outros assuntos dos quais eu amo para falar”.