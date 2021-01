Ex-namorado da princesa Diana quebra silêncio e revela que pediu para ela ter cuidado com entrevista polêmica

Após o irmão de Diana, Charles Spencer, iniciar uma batalha contra o jornalista Martin Bashir e a BBC por manipularem a princesa em 1995 a fazer revelações polêmicas durante uma entrevista, outra pessoa denunciou irregularidades da mídia.

Hasnat Khan, o cardiologista com quem a princesa teve um relacionamento por um ano quebrou o silêncio e disse que o jornalista se aproveitou da vulnerabilidade dela.

“Uma de suas qualidades mais atraentes era sua vulnerabilidade. Foi o que a fez conquistar o carinho do povo. Mais tarde, percebi que Martin aproveitou essas vulnerabilidades e as explorou”, disse ao jornal britânico Daily Mail.

“Quase desde o primeiro momento ele começou a me fazer perguntas pessoais muito diretas sobre Diana e nosso relacionamento: 'Por que não nos casamos? Quando nos casaríamos? ' esse tipo de coisas. Havia algo em Bashir de que não gostei. Eu falei para ela ter cuidado com ele. Claro que não sou ingênuo. Eu sabia que havia uma parte de Diana que queria dar uma entrevista, mas minha pergunta é: se Martin Bashir não estivesse lá para persuadi-la, ele o teria feito? ", questionou.

A investigação sobre a entrevista foi reaberta 25 anos, acusando Bashir de agir de forma antiética para garantir o furo de reportagem.

“A BBC está levando isso muito a sério e queremos chegar à verdade. Estamos no processo de comissionar uma investigação robusta e independente”, apontou Tim Davie, diretor-geral da corporação.

De acordo com o New York Times, a BBC, emissora responsável pela entrevista icônica é acusada de ter acobertado Bashir, que pediu a um desiner gráfico para criar extratos bancários alterados e usar este argumento para se ganhar a confiança de Diana, dizendo que funcionários da coroa eram pagos para espioná-la.

Durante a conversa, além de falar sobre sua bulimia, o relacionamento conturbado e infiel de Charles e sua infelicidade com a família real, ela confessou ter traído o príncipe com James Hewitt, um oficial de cavalaria do Exército Britânico.