A lua de mel complicada de Diana e Charles que não foi revelada em 'The Crown'

A quarta temporada de “The Crown” está dando o que falar, especialmente pelas polêmicas envolvendo histórias tristes da princesa Diana, interpretada por Emma Corrin. No entanto, a verdade sobre a problemática lua de mel após o casamento com Charles não foi abordada.

De acordo com o site Bio Bio, o casal mais famoso da realeza embarcou no iate real Brittania para que celebrar a união pelo Mediterrâneo, incluindo as ilhas gregas.

“Lembro-me de chorar muito na minha lua de mel, mas pelos motivos errados… Eu estava muito cansada. Eu tinha grandes esperanças para mim, mas elas foram destruídas no segundo dia”, disse Diana ao biógrafo Andrew Morton.

Descubra mais:

Na época, Charles decidiu trazer oito livros de Laurens Jan van der Post, para discutir com ela quando estivessem a sós, mas ela não era fã desse tipo de leitura.

“Diana não era uma leitora e ficou ofendida porque ele preferia afundar a cabeça em um livro em vez de sentar e conversar com ela. Ela odiava seus 'malditos' livros”, disse Penny Junor, autora da biografia “Camilla, The Duchess: The Untold Story”.

Além deste incômodo, a sombra de Camilla, esposa atual de Charles, também atrapalhou as coisas: “Lembro que quando abrimos nossas agendas para discutir algumas coisas, eu vi duas fotos da Camila… em nossa lua de mel,” afirmou Diana.