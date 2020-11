A revelação devastadora que Príncipe Charles fez para Diana um dia antes do casamento

Em 29 de julho de 1981 em Londres, um dos eventos mais importantes da realeza britânica foi transmitido para o mundo todo. Trata-se do casamento entre Charles e a princesa Diana, que na época tinha apenas 20 anos.

De acordo com o Infobae, a revelação dolorosa e que deixou a jovem devastada, foi mencionada em novo documentário da ITV, no qual Penny Thornton, que foi astróloga de Lady Di, contou como tudo ocorreu.

“Uma das coisas mais chocantes que Diana me contou foi que na noite anterior ao casamento, Charles disse a ela que não a amava. Acho que Charles não queria ir ao casamento com base em uma premissa falsa. Eu queria ajudar a consertar as coisas para ela e foi devastador para Diana. Ela não queria continuar com o casamento na época e pensou em não comparecer ao casamento”, compartilhou Penny.

É provável que na época o filho mais velho da Rainha Elizabeth II e herdeiro ao trono já tivesse um relacionamento com Camilla Parker Bowles, com quem traiu Diana e permanece casado até hoje.