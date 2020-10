Este é o filho da princesa Diana que aparecerá na quarta temporada de The Crown

Em 15 de novembro estreia a quarta temporada de The Crown da Netflix e uma das novidades é a entrada de um dos filhos da princesa Diana. O príncipe William aparecerá na série ainda criança.

De acordo com as informações do portal Hello, a série irá recriar uma caça aos ovos de Páscoa do Palácio de Buckingham que aconteceu na infância do Príncipe em 1984, antes do nascimento de seu irmão mais novo, o Príncipe Harry.

