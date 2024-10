VÍDEO: Serpente gigante é flagrada no centro da cidade e assusta moradores

Uma grande serpente foi flagrada na região central de Blumenau (SC) na tarde desta segunda-feira (28/10).

O animal estava na ponte da Rua Heinrich Hosang quando foi registrado pela psicóloga Catarina Gewehr.

Como detalhado pelo site Metrópoles, apesar do susto ao se deparar com a serpente, ela gravou um vídeo para mostrar a cena inusitada.

Logo depois, acabou divulgando o flagrante inesperado nas redes sociais.

Como informado, pelas imagens não é possível cravar o tamanho exato da cobra, mas a espécie pode chegar a até três metros de comprimento.

Ainda de acordo com as informações, a serpente é conhecida por ser uma das mais rápidas do Brasil, não é peçonhenta e ajuda no controle de roedores. Confira o registro:

