Pamonha gigante de 1 kg em Goiânia viraliza e vira sensação na internet

Uma pamonha gigantesca de 1 kg está chamando atenção nas redes sociais e surpreendendo os amantes da culinária goiana. A iguaria é preparada em Goiânia, na Fantástica Fábrica de Pamonha, e já virou sensação após ser exibida em um vídeo do influencer Matheus Engelman, do perfil “Goiânia Indica”. Com tamanho impressionante, o quitute é tão grande que pode alimentar até quatro pessoas, mas há quem jure que consegue encarar sozinho.

Conforme noticiado pelo site Só Notícia Boa, a pamonha é preparada da maneira tradicional, envolta em palha e cozida por cerca de uma hora até atingir o ponto ideal. No vídeo compartilhado, o influencer capturou o momento exato em que a pamonha foi retirada da panela, revelando um prato que parecia pequeno diante do tamanho da porção. A cena não passou despercebida pelos internautas, que rapidamente começaram a comentar e compartilhar.

Reação dos internautas e o tamanho do desafio

Apesar de ser promovida como uma refeição para quatro, muitos usuários das redes brincaram que conseguiriam comer a pamonha sozinhos. Um dos comentários mais curtidos dizia: “Quatro pessoas? Eu daria conta tranquilamente!”, enquanto outro seguidor mostrou indignação por não ser convidado a participar do banquete.

Além do tamanho descomunal, a pamonha também reforçou a tradição da gastronomia goiana. Em 2023, a pamonha foi oficialmente declarada patrimônio cultural imaterial do estado de Goiás, valorizando ainda mais a importância desse prato que faz parte do cotidiano da região. São mais de 11 mil estabelecimentos especializados na iguaria em Goiás, sem contar as feiras e outros pontos de venda temporários.

A história da pamonha remonta ao nome indígena “pamunã”, que significa “pegajoso”, uma referência à consistência do alimento. Hoje, a iguaria é popular em todo o Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, sendo consumida em diferentes versões: doce, salgada, com queijo ou até frita.