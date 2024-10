Casal realiza sonho ao adotar gêmeas após um ano de espera; VÍDEO

Após mais de um ano na fila de espera para adoção, um casal de Porto Velho, em Rondônia, realizou o sonho de se tornar pais ao adotar duas meninas gêmeas. Cecília e Laura, como foram chamadas, chegaram aos braços da nova família, trazendo emoção e alegria. A história comovente foi registrada em vídeo, que já alcançou milhões de visualizações nas redes sociais.

Sonho realizado após anos de tentativas

A nova mãe, que sempre sonhou em ter filhos, passou por diversas tentativas frustradas de engravidar ao longo de 10 anos. Ela perdeu o útero após uma cirurgia complicada para tratar endometriose. Apesar das dificuldades, o desejo de ser mãe nunca desapareceu. Junto ao marido, o casal entrou na fila de adoção e aguardou pacientemente a chegada de suas filhas.

Durante o processo, Elene Magalhães Dias e o marido, receberam a notícia de que seriam pais de gêmeas, o que aumentou ainda mais a expectativa. “Alguns dias eu chorei, perdi a esperança, mas meu Deus é um Deus de maravilhas”, escreveu a mãe emocionada nas redes sociais.

O encontro emocionante

O encontro entre pais e filhas foi cercado de emoção. No vídeo compartilhado, a nova mãe não conseguia conter as lágrimas ao segurar as duas bebês pela primeira vez. O momento, tão aguardado pelo casal, foi uma verdadeira realização de um sonho.

A rotina com as gêmeas é descrita como desafiadora, mas cheia de recompensas. A mãe confessa que a carga diária é cansativa, mas ressalta que todo esforço vale a pena. “É gratificante”, declarou ela. Cecília e Laura já são pura alegria, brincando e tentando balbuciar sons, o que tem encantado os pais.