O que aconteceu com Chloe, a estrela do meme viral?

O famoso meme da menina Chloe, que viralizou há 11 anos, voltou a ganhar popularidade nas redes sociais. Hoje, aos 13 anos, o adolescente acumula mais de 600 mil seguidores em seu perfil no Instagram e se diverte com as reações dos fãs. O meme surgiu quando sua mãe, Katie Clem, filmou Chloe e sua irmã, Lily, ao revelarem que estavam no caminho da Disney. Enquanto Lily chorava emocionada, Chloe exibia uma expressão de confusão, que rapidamente conquistou a internet.

Ela cresceu, mas a diversão continua

Na época do vídeo, Chloe tinha apenas 2 anos e hoje, aos 13, cursa a série de oitava. Ela mantém sua presença online com publicações descontraídas, muitas vezes recriando o famoso meme que se tornou conhecido. Recentemente, ela fez uma nova versão da expressão icônica, desta vez vestida como a Mona Lisa, batizando a imagem de “Chlona Lisa”. Já sua irmã, Lily, que protagonizou o momento emotivo, completou 19 anos.

O Brasil foi um dos países que ajudou a popularizar o meme de Chloe. Em reconhecimento, o jovem já arriscou algumas palavras em português e vestiu uma camiseta com a bandeira brasileira para agradecer ao carinho dos fãs. A conexão com o país é tão forte que, em 2017, uma família visitou o Brasil para participar de eventos e programas de televisão.

A evolução de uma personalidade da internet

Os internautas não deixaram o meme ser esquecido. A cada novo post ou recriação, os seguidores relembram os tempos em que Chloe era apenas uma garotinha. Muitas se surpreendem com o quanto ela e a irmã cresceram. “Não acredito que ela já tenha 19 anos. O tempo realmente voa!”, comentou um seguidor.

O vídeo original foi postado há mais de uma década no YouTube e mostrou a mãe das meninas surpreendendo-as com a notícia da viagem para a Disney. A expressão de Chloe, que não entendeu a ocorrência de sua irmã, se transformou em um dos memes mais queridos e duradouros da internet.

O retorno do meme de Chloe nas redes sociais demonstra a nostalgia dos internautas e o poder dos conteúdos virais, que permanecem vivos mesmo após tantos anos. Chloe, agora mais madura, continua a aproveitar a fama com bom humor, enquanto os fãs relembram a diversão que o meme trouxe.