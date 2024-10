Como MC Menor JP conquistou o TikTok com ‘funk raiz’ influenciado por MC Daleste

Aos 16 anos, MC Menor JP é uma nova revelação do funk raiz, ganhando fama nas redes sociais após viralizar com vídeos de suas músicas no TikTok. Inspirado por MC Daleste, o jovem cantor de Igarapava, de São Paulo, alcançou visibilidade internacional com sua versão da música “Menina de Vermelho”. Hoje, é acompanhado por grandes nomes como Xamã e Nicky Jam, e sua voz crua já foi ouvida até em festivais de renome como o Tomorrowland.

O cantor, que cresceu em uma cidade pequena, sempre sonhou em ser artista. Desde cedo, já escreveu suas próprias letras, influenciado pelos estilos “funk ostentação” e “funk consciente”, preferindo evitar o estilo “proibidão” por conta de sua idade. Mesmo sem o apoio inicial da família, Menor persistiu. Seu estilo simples, batendo palmas para criar a batida e cantando na rua, foi essencial para atrair o público.

Impacto nas redes sociais

O sucesso de Menor começou a crescer rapidamente após o influenciador francês Akamz compartilhar sua versão de “Menina de Vermelho”. O vídeo conquistou milhões de visualizações e abriu portas para os fóruns funkeiros do Brasil. Outros criadores, como Madara Dusal, também desenvolveram para aumentar sua popularidade com remixes e novas versões de suas músicas.

O destaque internacional fez com que sua voz sem efeitos, característica do “funk das antigas”, ganhasse ainda mais admiradores. Tanto brasileiros quanto estrangeiros elogiam as desvantagens de seu trabalho, que resgatam a essência do funk de rua, longe das grandes produções.

Futuro promissor

Com o reconhecimento crescente, Menor já começa a colher os frutos de sua dedicação. Recentemente, participou de shows e recebeu propostas de parcerias com artistas internacionais. Até o famoso YouTuber Mr. Beast entrou em contato com o jovem talento. Embora o sucesso tenha chegado rápido, o cantor mantém os pés no chão. Ele deseja ajudar sua família e se preparar para novas oportunidades em São Paulo, onde reside atualmente.

Apesar das mudanças repentinas em sua vida, MC Menor JP segue focado e promete continuar trabalhando para fazer valer todo o apoio que tem recebido. Seu objetivo agora é consolidar sua carreira e continuar representando o funk raiz para uma nova geração.