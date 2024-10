‘Faço do meu jeito e funciona’: Professor usa Pink Floyd e fogo para descomplicar o ensino de física em sala de aula

O professor Jean Silva, de Florianópolis, desenvolveu uma metodologia criativa e descontraída para o ensino de física a seus alunos do ensino médio e de cursos preparatórios. Com uma abordagem que mistura música, atividades práticas e até fogo, ele busca tornar a física mais acessível e divertida, desmistificando a ideia de que a disciplina é extremamente difícil ou teórica. Nas redes sociais, Jean compartilha vídeos de suas aulas, que vão desde explicações sobre força de atrito e quantidade de movimento na quadra esportiva até projeções sobre a refração da luz, utilizando álbuns do Pink Floyd como referência.

O professor afirmou ao G1 que o objetivo principal de suas aulas é marcar positivamente os alunos, fazendo com que percam o medo da física e, ao mesmo tempo, se divirtam aprendendo. Ele reforça que, mais do que impressionar, seu desejo é que os estudantes saiam de suas aulas com o aprendizado consolidado. “Quero que eles olhem para trás e digam: ‘Tive um professor maluco, mas que realmente me ensinou física’”, afirma.

Criatividade na sala de aula: uma chave para o aprendizado

Jean, que sempre ficou curioso sobre como as coisas funcionam desde a infância, admite que a decisão de se tornar professor surgiu de forma inesperada. Durante o curso preparatório para direito, ele começou a dar mentoria em química, física e matemática. Um professor de matemática disse que sua vocação era o ensino, e não a advocacia, o que acabou influenciando sua escolha profissional.

Mesmo após se formar pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Jean confirmou que seu estilo de ensino só foi se consolidando com o tempo e a experiência. Hoje, ele acredita estar na sua melhor fase como educador, enfatizando a importância de ganhar a confiança dos alunos para que eles se abram à física. Segundo ele, é essencial que os estudantes percebam que, embora a matéria exija um certo nível de dedicação teórica e prática, ela pode ser compreendida de forma leve e envolvente.

Apesar do sucesso de suas aulas, Jean se mantém humilde quanto à sua metodologia. Ele admite que existem professores com aulas melhores disponíveis até no YouTube, mas reforça que sua técnica funciona bem para ele e seus alunos, o que, para ele, é o mais importante. “Não tenho a pretensão de ser o melhor, só faço do meu jeito e funciona”, conclui.