Russo sobrevive 2 meses à deriva em barco inflável e é resgatado no Pacífico

Um homem de 46 anos, que estava desaparecido há dois meses, foi encontrado vivo em um barco inflável nas águas geladas do extremo oriente russo. O sobrevivente, Mikhail Pichugin, enfrentou a fome, o frio intenso e a solidão em alto-mar, chegando a perder 50 quilos durante o período à deriva. Ele foi resgatado por um navio de pesca na região de Kamchatka, a cerca de 1.000 quilômetros da costa.

Viagem transformada em tragédia

De acordo com o The Guardian, Mikhail partiu em uma viagem no dia 9 de agosto, acompanhado de seu irmão e sobrinho, com a intenção de avistar baleias. Porém, durante a travessia, o motor da embarcação quebrou, deixando-os à deriva. Diversas buscas foram realizadas, mas sem sucesso em localizar o trio. Infelizmente, o irmão e o sobrinho não resistiram às condições adversas e faleceram por hipotermia, enquanto Mikhail sobreviveu bebendo água da chuva e utilizando um saco de dormir improvisado para se aquecer, apesar da umidade constante.

Resgate e recuperação

O resgate aconteceu quando uma equipe de pescadores avistou o barco inflável e acionou os socorristas. Mikhail foi levado a um hospital em Magadan, onde os médicos constataram um quadro de desidratação e hipotermia. Apesar das condições debilitadas, o homem permaneceu estável e agradeceu a ajuda recebida. Ele relatou que sua força para resistir veio da lembrança de sua família, especialmente sua mãe e filha, que o aguardavam em casa.

O drama vivido por ele não terminou apenas com a perda de peso e a sobrevivência difícil. Durante a espera por resgate, ele manteve os corpos do irmão e do sobrinho, amarrados ao barco, em um gesto que demonstrava sua profunda ligação familiar, mesmo diante da situação extrema.