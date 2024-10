Morador de rua é detido após vídeo sobre vida na Barra da Tijuca viralizar; VÍDEO

Luiz Jeferson Muniz da Silva, de 40 anos, se tornou uma figura conhecida nas redes sociais após um vídeo em que descreve seu cotidiano como morador de rua na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. No vídeo, ele comenta que, apesar de sua situação, não precisa se preocupar com aluguel, comida ou outras despesas. A gravação rapidamente viralizou, atraindo comentários e reações diversas, tanto críticas quanto bem-humoradas.

ANÚNCIO

Estilo de vida e repercussão nas redes

No vídeo, Luiz detalha que consegue arrecadar cerca de R$ 150 por dia, chegando a somar até R$ 400 em um único dia. Sua abordagem descontraída chamou a atenção dos internautas, especialmente quando explicou por que prefere sua rotina atual a um trabalho formal. “Não pago comida, não pago aluguel, não pago cigarro. Acha que vou sair daqui para trabalhar e ter que acordar às 7h, podendo acordar às 10h? Aqui nem trabalho. Saio pedindo e ganhando!”, afirmou ele de maneira descontraída.

LEIA TAMBÉM:

‘Levo a galera para ver a neve’: Brasileiro troca sucesso viral ‘Melot do Dragon Ball’ pela vida nas montanhas do Chile

Caso raro: Britânico é identificado com três pênis somente após sua morte, aos 78 anos

O que aconteceu com Chloe, a estrela do meme viral?

A repercussão do vídeo gerou uma série de piadas e reflexões nas redes, com muitos usuários discutindo a vida na rua e as escolhas de Luiz. Enquanto alguns o viam como um exemplo de sobrevivência, outros criticavam a postura do morador de rua.

No entanto, a fama de Luiz teve um desfecho inesperado. Na última segunda-feira (14), ele foi detido por agentes da Operação Barra Presente, que cumpriram um mandado de prisão contra ele por posse ilegal de arma de fogo. Apesar de os policiais não encontrarem nenhum material ilícito durante a abordagem, a prisão foi mantida por conta da ordem judicial pendente.