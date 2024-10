‘Levo a galera para ver a neve’: Brasileiro troca sucesso viral ‘Melot do Dragon Ball’ pela vida nas montanhas do Chile

Em 2015, uma banda brasileira chamou atenção ao lançar o “Melot do Dragon Ball”, um hit que rapidamente conquistou o público nas redes sociais. O clipe, gravado em uma praia de Porto Seguro, na Bahia, traz referências à animação popular japonesa, com Tito Baiano, um dos integrantes, vestido como Goku. A música ganhou notoriedade por suas letras bem humoradas e toques de pagode, marcando a época e rendendo milhões de visualizações na internet.

Com o sucesso inesperado, Tito viu sua carreira artística ganhar força. Contudo, após alguns anos de notoriedade, a banda Kamikaiser apresentou desafios, incluindo problemas legais que culminaram em seu fim em 2017. Sem palco, o artista decidiu explorar novas oportunidades na América do Sul, fixando-se no Chile.

Nova fase nas montanhas dos Andes

De acordo com o G1, após consolidar sua trajetória musical, Tito se mudou para o Chile, onde encontrou uma nova paixão: o turismo. Formado em Comércio Exterior, ele decidiu reinventar sua vida profissional e passou a atuar como guia turístico. Tito leva os visitantes a conhecer a neve das montanhas chilenas, organiza passeios por Santiago e promove experiências únicas nos Andes.

Além do turismo, Tito conta que sua ligação com o Chile é antiga, remontando a suas primeiras viagens ao país antes mesmo de se destacar como cantor. Uma experiência de vida no Chile e no Peru, onde também morou por um período, contribuiu para que ele consolidasse sua nova profissão, aliando conhecimento local a um toque de brasilidade.

Reencontro com as raízes e planos para o futuro

Agora estabelecido, Tito e sua família, compostos por sua esposa e filho, planejam visitar o Brasil em breve. O desejo de retornar às origens e reencontrar velhos amigos faz parte de seus planos, enquanto ele se dedica a mostrar as belezas naturais do Chile para turistas de várias partes do mundo. Apesar de não ter continuado na música, Tito se orgulha do caminho que trilhou e da capacidade de se reinventar.

Seu passado como cantor ainda é lembrado com carinho nas redes sociais, especialmente pelos fãs que acompanham a trajetória da banda. Ele admite que, embora sua vida tenha tomado rumos inesperados, encontrou um novo propósito ao compartilhar a cultura e a paisagem chilena com pessoas de diferentes lugares.