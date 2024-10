Conheça Dorothy, uma superidosa que comemorou 106 anos com muito humor e vitalidade

Dorothy Young, uma britânica que completou 106 anos, tem uma visão única sobre a passagem do tempo. Com bom humor, ela diz que, após atingir a marca centenária, decidiu “reiniciar” a contagem dos anos, brincando que agora tem apenas seis.

A convivência com crianças é uma de suas maiores alegrias, e ela adora compartilhar histórias e memórias com os pequenos. Em seu aniversário, recebeu de presente um cartão temático do Homem-Aranha, que trazia o número 6, o que ela particularmente considera um gesto adorável.

Segredo para uma vida longa e feliz

De acordo com o site Manchester Evening, Dorothy acredita que manter uma vida saudável contribuiu para sua longevidade. Ela nunca foi adepta do cigarro e evitou bebidas isoladas por grande parte da vida. No entanto, ao mudar para a casa da filha durante a pandemia, seu gênero incentivou tomar uma pequena taça de xerez com as refeições. Esse hábito se tornou uma forma de desfrutar ainda mais os momentos em família.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Dorothy se envolveu em diversas atividades no Instituto Feminino, onde aprendeu a fazer trabalhos manuais como bordado e jardinagem. Antes disso, na infância, era uma aluna dedicada que amava matemática e geografia, embora tivesse certa aversão às aulas de história.

O amor pela família sempre foi uma marca na trajetória de Dorothy. Ela e seu marido, George, viveram juntos por 50 anos até o falecimento dele. Juntos, tivemos duas filhas, além de netos e bisnetos, que são parte importante de sua vida. Mesmo vivendo em uma casa de segurança atualmente, a interação com os mais jovens continua sendo um dos momentos mais especiais de sua rotina.

Dorothy mantém uma atitude positiva e alegre, acreditando que o segredo de sua disposição está na forma como encara a vida. Para ela, a chave é manter o bom humor e não perder a oportunidade de aproveitar os pequenos momentos, algo que faz questão de compartilhar com todos ao seu redor.