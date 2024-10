Caso raro: Britânico é identificado com três pênis somente após sua morte, aos 78 anos

Um caso curioso de uma condição extremamente rara foi identificado por estudantes de medicina da Universidade de Birmingham, no Reino Unido. Um homem britânico viveu até os 78 anos sem saber que possuía três pênis, uma anomalia chamada de trifalia. Esse é apenas o segundo registro dessa condição no mundo, sendo o primeiro ocorrido em 2020, no Iraque.

De acordo com o Extra, a descoberta aconteceu durante uma dissecação do corpo do homem, que aparentava ter uma anatomia genital comum. No entanto, ao aprofundarem o exame, os estudantes encontraram dois pênis pequenos e extras, escondidos dentro do saco escrotal. A condição é extremamente rara, ao contrário da difalia — quando há apenas um pênis extra — que afeta aproximadamente um em cada cinco a seis milhões de homens.

No desenvolvimento embrionário, a formação dos genitais ocorre entre a quarta e a sétima semana de gestação. Neste caso específico, acredita-se que uma anomalia genética durante essa fase tenha causado a triplicação do tubérculo genital. Os pesquisadores concluíram que a uretra inicialmente se formou em um dos pênis adicionais, mas, à medida que o desenvolvimento foi promovido, foi redirecionado para o pênis principal.

Implicações da trifalia e outros casos conhecidos

Geralmente, os casos de duplicação peniana externa são tratados cirurgicamente na infância, devido a complicações como disfunção sexual e problemas urinários. A presença de um pênis adicional oculto, no entanto, pode passar despercebida por toda a vida, como ocorreu com o britânico. Os especialistas sugerem que esses casos podem ser mais comuns do que se pensa, visto que, muitas vezes, só são identificados de forma acidental após a morte.

O primeiro caso de trifalia conhecido no mundo foi registrado no Iraque em 2020. Na época, um menino de três meses foi levado ao hospital por seus pais devido a um inchaço no escroto. Os médicos descobriram que ele possuía dois pênis extras, sendo que nenhum deles era funcional, o que levou à decisão pela remoção cirúrgica.