Pai faz parto de emergência da filha dentro do carro no interior de São Paulo

Em um momento de grande emoção e urgência, um pai precisou realizar o parto da própria filha em uma estrada do interior de São Paulo. A pequena Cecília decidiu vir ao mundo antes do previsto, enquanto seus pais estavam a caminho do hospital. O engenheiro Lucas Arruda Rodrigues, que estava ao volante, teve que agir rapidamente quando sua esposa, Renata Mendes Rodrigues, entrou em trabalho de parto no meio da trajetória.

ANÚNCIO

Chegada inesperada

Tudo aconteceu em uma rodovia entre as cidades de Alambari e Sarapuí. Lucas e Renata estavam indo em direção ao Hospital Pilar do Sul, onde uma cesariana estava programada. No entanto, as contrações se intensificaram e a bolsa estourou, obrigando o casal a parar no acostamento. Foi nesse momento que Lucas, sem outra alternativa, teve que ajudar sua esposa a dar à luz dentro do carro.

Leia também: ‘Faço do meu jeito e funciona’: Professor usa Pink Floyd e fogo para descomplicar o ensino de física em sala de aula

O engenheiro manteve a calma e colocou na prática o que sabia. Ele pegou uma toalha e, com muito incentivo e palavras de apoio à esposa, conseguiu realizar o parto de Cecília, que nasceu saudável, pesando 3 kg. O nascimento aconteceu antes que eles pudessem chegar ao hospital, mas, felizmente, tudo aconteceu bem.

Logo após o nascimento, Lucas atravessou a estrada em busca de ajuda em um posto policial próximo. Lá, encontrei paramédicos que prestaram os primeiros socorros e acompanharam a família até o hospital, onde a mãe e o bebê passaram por uma avaliação médica. Nas redes sociais, o pai deseja a emoção de ter trazido sua filha ao mundo em uma situação tão inesperada, agradecendo a Deus por ter dado tudo certo.

Agora, mãe e filha estão em casa, e as imagens de Lucas segurando a pequena Cecília têm circulado pelas redes sociais, mostrando a felicidade da família após esse momento marcante.