Evento na Dinamarca premia abóbora gigante recordista de 1.115 quilos

Na última terça-feira, dia 15 de outubro, o agricultor Peter Holst Olsen da Dinamarca surpreendeu ao exibir uma impressionante abóbora de 1.115,8 quilos durante um concurso em Copenhague. O evento, que faz parte das comemorações do “Halloween at Tivoli”, consagrou Peter Holst Olsen como o vencedor com o fruto gigantesco. Esse feito garantiu a ele o recorde de maior abóbora já colhida nos países nórdicos.

Recorde impressionante

De acordo com o Extra, o peso da abóbora colhida por Olsen é um marco na região, mas ainda fica atrás do recorde mundial. A abóbora mais pesada já registrada pertence ao agricultor americano Travis Ginger, de Minnesota, que colheu um fruto de 1.246,93 quilos em outubro de 2023, durante uma feira na Califórnia. Este feito rendeu ao produtor um prêmio de US$ 30 mil, equivalente à cerca de R$ 170 mil.

O recorde anterior pertencia ao italiano Stefano Cutrupi, que colheu uma abóbora de 1.225 quilos em 2021. O cultivo de abóboras gigantes tem atraído agricultores ao redor do mundo, que competem para alcançar tamanhos cada vez maiores, demonstrando dedicação e técnicas agrícolas aprimoradas.

O cultivo de abóboras gigantes ao redor do mundo

O Brasil também tem seu destaque no cultivo de abóboras de grandes proporções. O recorde nacional pertence a Francisco Lourenço, agricultor do Paraná, que cultivou uma abóbora de quase 300 quilos. Embora o tamanho seja significativo, está longe dos impressionantes frutos cultivados em competições internacionais.

O evento “Halloween at Tivoli” é uma tradicional comemoração na Dinamarca e, além de celebrar a data festiva, incentiva o cultivo de hortaliças gigantes como forma de entretenimento e competição entre agricultores.