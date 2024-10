Ato sexual em estação de trem causa alagamento e evacuação de passageiros

Um incidente bizarro aconteceu em uma estação de trem em Melbourne, na Austrália, na última semana. Um casal, que buscava um local mais discreto, se escondeu embaixo de uma escada na estação para um encontro rápido. No entanto, o que era para ser um momento íntimo acabou causando um grande transtorno. Durante o ato, eles acidentalmente danificaram um cano de água e ativou o sistema de sprinklers contra incêndio, resultando em um alagamento inesperado na área.

De acordo com o Extra, por conta do ocorrido, as estações Melbourne Central e Flagstaff precisaram ser evacuadas, gerando confusão e incômodo para os usuários do transporte. O evento ocorreu na noite do dia 10 de outubro, exatamente quando dezenas de milhares de pessoas retornavam de um show da cantora Olivia Rodrigo. Isso agravou a situação, já que muitas dessas pessoas precisaram lidar com atrasos e interrupções em meio ao caos.

Evacuação e transtornos causados

A evacuação das estações gerou um grande tumulto, especialmente em um momento de grande fluxo de passageiros. A Polícia de Victoria divulgou imagens do incidente, mostrando a área danificada e o alagamento que se formou rapidamente. Os responsáveis pelo ato ainda não foram identificados, e a investigação segue em andamento.

Além dos transtornos imediatos, o episódio levanta questionamentos sobre a segurança e o estado de conservação das instalações. Danificar um sistema de segurança essencial como o de incêndio, mesmo que acidentalmente, gerou preocupações sobre possíveis falhas estruturais. Felizmente, o incidente não deixou feridos, e as estações foram rapidamente reabertas após o controle da situação.