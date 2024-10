Criança com câncer realiza sonho em videochamada com craque do Real Madrid

Durante uma visita ao hospital infantil Princess Máxima, em Utrecht, na Holanda, o jogador Noah Ohio, do Utrecht, surpreendeu um jovem paciente ao proporcionar uma experiência inesquecível. O garoto, que enfrenta o câncer, é grande admirador do Real Madrid e, ao ser questionado por Ohio sobre seu jogador favorito, respondeu prontamente: Jude Bellingham.

ANÚNCIO

Percebendo a oportunidade de realizar o sonho do menino, Ohio tomou uma atitude rápida. Com seu telefone em mãos, ele decidiu ligar para Bellingham, o atacante inglês do Real Madrid. Para a surpresa de todos, o jogador atendeu, iniciando uma emocionante videochamada que fez os olhos do jovem brilharem de alegria.

Leia também:

Casal realiza sonho ao adotar gêmeas após um ano de espera; VÍDEO

Magnata aposta em troca de plasma para reverter o envelhecimento e voltar ‘aos 18 anos’

Emoção compartilhada entre os ídolos

Durante a chamada, o menino, visivelmente emocionado, quase não conseguia falar. O gesto inesperado o deixou sem palavras, mas Ohio ajudou a conduzir a conversa, traduzindo as falas do inglês para o holandês. Bellingham, por sua vez, mostrou grande simpatia e carinho, conversando brevemente com o garoto e enviando uma mensagem de apoio. As imagens desse momento foram rapidamente compartilhadas nas redes sociais, gerando uma onda de comentários positivos e admiração pela atitude dos dois jogadores.

O encontro virtual entre o jovem e seu ídolo é um exemplo tocante de empatia e solidariedade, trazendo um pouco de alegria e esperança para uma criança que enfrenta uma batalha tão difícil. A iniciativa de Ohio foi amplamente elogiada e o vídeo da videochamada viralizou, emocionando pessoas ao redor do mundo.

Essa ação solidária destaca a importância de pequenos gestos de bondade, que podem fazer toda a diferença na vida de alguém. Para o garoto, a experiência será certamente lembrada como um dos momentos mais felizes de sua jornada.