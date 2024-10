Aos 70 anos, polonês vira sensação nas redes sociais com ‘corpo de jovem’

Wojciech Węcławowicz, um polonês de 70 anos, se tornou uma verdadeira sensação nas redes sociais ao compartilhar sua impressionante transformação física. De acordo com a Veja, antes de iniciar sua jornada fitness, ele levava uma vida sedentária após se aposentar como professor de ginástica, o que lhe custou saúde e vitalidade. No entanto, com o incentivo de seu filho Tomasz, de 40 anos, decidiu adotar uma rotina de exercícios e cuidados alimentares que mudou completamente sua aparência e disposição.

Com o passar dos anos, Wojciech passou a seguir uma disciplina rigorosa de treinos e alimentação balanceada, que o transformaram em uma inspiração para milhares de pessoas ao redor do mundo. Hoje, ele conta com mais de 480 mil seguidores no Instagram, onde compartilha vídeos e fotos de sua impressionante evolução. Em uma das imagens, ele mostra a diferença entre sua forma física aos 63 anos, quando ainda possuía uma barriga saliente, e seu corpo atual, marcado por músculos definidos e um abdômen tonificado.

Influência no estilo de vida familiar

A transformação de Wojciech também impactou sua esposa, Iwona, de 64 anos. Inspirada pela disciplina do marido, ela também decidiu aderir a uma rotina de exercícios e reeducação alimentar, o que resultou em uma perda significativa de 20 quilos. Para ela, a mudança vai muito além do físico: “Minha transformação não é apenas sobre mudar o corpo, mas também sobre construir uma nova identidade. Hoje, busco viver novas experiências e encarar desafios que antes evitava”, comentou.

A história do casal é um exemplo de que a busca por uma vida saudável pode ser iniciada em qualquer fase da vida. Para ele, a idade é apenas um número, e não pretende diminuir o ritmo. O idoso acredita que manter hábitos saudáveis e uma rotina ativa é o segredo para continuar em plena forma e aproveitar a vida ao máximo.

Com vídeos que mostram desde treinos intensos até habilidades surpreendentes, como saltos e exercícios de calistenia, Wojciech desafia os estereótipos sobre o envelhecimento e inspira pessoas de todas as idades a cuidar melhor da própria saúde.