Formigas tanajuras mortas aparecem ‘em massa’ em praia do Espírito Santo; entenda o fenômeno

Na última terça-feira, dia 15 de outubro, uma cena chamou a atenção dos frequentadores da praia de Barra do Sahy, em Aracruz, no Espírito Santo. Milhares de formigas tanajuras mortas foram encontradas espalhadas pela faixa de areia e também no mar. O fenômeno intrigou os banhistas, que registraram o episódio em vídeo, o qual rapidamente ganhou destaque nas redes sociais.

ANÚNCIO

De acordo com biólogos ouvidos pela reportagem do G1, o aparecimento das formigas está relacionado ao período reprodutivo da espécie. As tanajuras, conhecidas por sua aparência imponente e seu voo nupcial durante a primavera, podem ter sido afetadas por mudanças climáticas repentinas. Fortes ventos ou chuvas podem ter arrastado os insetos para o mar, causando o acúmulo de seus corpos na praia.

Segundo Marcelo Tavares, professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), é comum que as tanajuras realizem essa revoada nesta época do ano. No entanto, as condições climáticas, como ventos fortes, podem ter levado as formigas em direção ao oceano, resultando na grande quantidade de insetos mortos. Outro fator mencionado é a possível existência de muitos ninhos próximos à região costeira, o que explicaria o volume impressionante de tanajuras.

LEIA TAMBÉM:

Casal realiza sonho ao adotar gêmeas após um ano de espera; VÍDEO

Evento na Dinamarca premia abóbora gigante recordista de 1.115 quilos

Russo sobrevive 2 meses à deriva em barco inflável e é resgatado no Pacífico

ANÚNCIO

Embora a cena possa ter causado estranheza para alguns, as tanajuras fazem parte da cultura gastronômica de algumas comunidades. Tradicionalmente, elas são consumidas em pratos como a farofa de tanajura, uma iguaria que atrai curiosidade. A prefeitura de Aracruz, através de sua Secretaria de Meio Ambiente, explicou que o voo das tanajuras ocorre no início do período chuvoso, como parte de seu processo de reprodução, o que acaba resultando na morte dos machos logo após a cópula.

O episódio gerou bastante repercussão nas redes sociais, com internautas comentando sobre o fenômeno e relembrando tradições culinárias envolvendo o inseto. Apesar da curiosidade que despertou, os especialistas garantem que as formigas não representam perigo para os seres humanos.