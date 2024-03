Papa Francisco fala sobre seu estado de saúde e hipótese de renúncia

Papa Francisco, de 87 anos, informou que uma possível renúncia do maior cargo da Igreja Católica é uma “hipótese distante”.

Segundo informações divulgadas pelo jornal “Corriere della Sera” nesta quinta-feira (14), a fala foi feita durante uma entrevista para um livro.

De acordo com o Papa, sua saúde está em dia o suficiente para continuar o papado.

“Esta é uma hipótese distante, porque não tenho razões suficientemente sérias para me fazer pensar em desistir”, revelou.

As dúvidas sobre a saúde de Francisco foram levantas após ele enfrentar crises de bronquite e cancelar audiência devido a um “leve estado gripal”.

Internações

O g1 relembra que, ao longo de 2023, Papa Francisco precisou ser hospitalizado três vezes, entre elas duas internações, sendo uma para realizar uma cirurgia abdominal.

No final do ano, o Pontífice precisou cancelar uma viagem aos Emirados Árabes devido uma inflamação no pulmão.

Carta de renúncia assinada

Há dois anos, Francisco revelou que possui uma carta de renúncia assinada há quase dez anos, caso sua saúde o impeça de seguir o papado. Já assinei minha renúncia em caso de impedimento médico”, disse o chefe maior da Igreja Católica.

O documento foi feito e entregue ao secretário de Estado do Vaticano, cardeal Tarcisio Bertone, em 2013, antes dele se aposentar.

Em julho de 2022, ele afirmou: “Acho que com a minha idade e com essa limitação, tenho que me preservar um pouco para poder servir a igreja. Ou, alternativamente, pensar na possibilidade de me afastar”.

