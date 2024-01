Momento fofura: cavalo-marinho dá à luz a mais de 300 filhotes e vídeo encanta web

Um vídeo fofo e impressionante mostra o momento em um cavalo marinho dá à luz a mais de 300 cavalos-marinhos da espécie Hippocampus reidi.

As imagens divulgadas na última terça-feira (16) foram feitas pelo Oceanic Aquarium, em Balneário Camboriú. De acordo com a equipe técnica do aquário, foi a primeira vez que o nascimento de cavalos-marinhos foi registrado no local.

Os filhotes fazem parte de uma segunda geração de família criada sob cativeiro. Os pais são originários da Universidade Federal de Santa Catarina.

Gravidez diferente

De acordo com o site Brasil Escola, uma das características mais marcantes deste tipo de peixe é a sua forma de gestação. Além do tempo curto, que dura cerca de um mês, dependendo da temperatura da água, o macho é responsável por gerar o filhote, que nascem após o pai se contorcer de maneira violenta, como é possível observar no vídeo abaixo.

Hippocampus reidi

A espécie Hippocampus reidi tem como característica uma cabeça alongada e olhos independentes, que se movem de formas distintas. Adultos da espécie podem chegar em 17 centímetros de comprimento.

Mesmo com uma grande quantidade de filhotes, muitos deles acabam morrendo. O objetivo dos técnicos do aquário é fazer com que a taxa de sobrevivência dos recém-nascidos aumente. Isso faz com que a espécie seja preservada, pois esses peixes não podem ser reintroduzidos na natureza.

Assista ao momento em que o cavalo-marinho dá à luz a aproximadamente 300 filhotes:

➡️ Na manhã dessa terça-feira (16/1), a equipe técnica do Oceanic Aquarium conseguiu, pela primeira vez, registrar o nascimento de cavalos-marinhos da espécie Hippocampus reidi, que são conhecidos como cavalos-marinhos-de-focinho-longo.



A espécie tem grande capacidade de se… pic.twitter.com/KWq3EtGo43 — Metrópoles (@Metropoles) January 16, 2024

