Repórter da TV Globo é agredido ao fazer reportagem sobre jovem desaparecido, no RJ

O repórter João Vitor Brum, da Inter TV, afiliada da TV Globo, foi agredido enquanto fazia uma reportagem sobre as buscas por um jovem desaparecido na Lagoa de Araruama, no Rio de Janeiro. O jornalista mostrava os trabalhos dos bombeiros e já tinha conversado com os familiares da vítima, quando um homem se aproximou e o atacou. Além de cair no chão, ele teve os equipamentos danificados.

Um vídeo gravado pelo próprio jornalista, exibido pela Inter TV, mostra o agressor se aproximando dele e sendo contido por outras pessoas. Veja abaixo:

O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (15). O repórter disse que estava no local com o cinegrafista Sidney Pontes para mostrar as buscas pelo rapaz desaparecido, quando um homem, que é conhecido da família, se aproximou e questionou a presença da equipe de reportagem no local.

Os próprios parentes do rapaz desaparecido pediram que o homem se afastasse e ele deixou o local. Porém, pouco depois ele voltou e agrediu João Vitor, que foi empurrado e caiu dentro da água, junto com seu equipamento de trabalho.

Em outro vídeo, compartilhado pelo portal “Leo Dias”, o jornalista apareceu em frente a uma delegacia, onde registrou um boletim de ocorrência contra o agressor. Ele também passou por exame de corpo de delito (veja abaixo).

Em nota, a Inter TV repudiou a agressão ao repórter e classificou o caso como um “ataque brutal”. A afiliada da Globo ressaltou que o repórter tinha o consentimento da família da vítima para fazer reportagem sobre o caso.

“Este ato brutal é um alerta para a necessidade de proteção e respeito aos jornalistas, que desempenham um papel fundamental na busca pela verdade e na prestação de informações à comunidade”, disse a emissora

“Nesse momento difícil, expressamos nossa solidariedade ao repórter João Vitor Brum. A Inter TV reafirma seu compromisso com a liberdade de imprensa e continuará a desempenhar seu papel vital na divulgação de informações relevantes à comunidade, superando adversidades como essa com resiliência e determinação”, diz a nota.

Nos comentários da postagem da Inter TV, João Vitor reafirmou que a família do jovem desaparecido “não teve nada a ver com essa situação e foi, do início ao fim, extremamente educada e receptiva comigo, mesmo em um momento tão difícil para eles.”

A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro (SJPRJ) também emitiram nota de repúdio ao ataque sofrido pelo repórter, classificado como um “ato leviano e covarde”.

As entidades lembraram ainda que, em 2022, foram registrados 376 casos de agressões a jornalistas e veículos de comunicação no Brasil, sendo, praticamente, um caso por dia.

