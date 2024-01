VÍDEO: Menina de 12 anos é deixada em rua após ser morta; família diz que ela sofreu abuso sexual

A Polícia Civil investiga a morte da menina Ana Luiza Gomes, de 12 anos, que foi deixada sem vida em frente a uma casa em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a garota entrando no imóvel com um suspeito e, momentos depois, ele apareceu colocando o corpo dela na calçada (assista abaixo). O homem foi preso.

Menina de 12 anos é encontrada morta em BH; vídeo mostra homem abandonando corpo na rua



🎥: Imagens cedidas à Itatiaiahttps://t.co/FGfCmrExAe pic.twitter.com/PyH0oNLL6E — Itatiaia (@itatiaia) January 17, 2024

O corpo da vítima foi encontrado na tarde de terça-feira (16). As imagens das câmeras de segurança mostram que, às 10h13, Ana Luiza entrou na casa acompanhada pelo suspeito. Pouco depois das 13h10, o homem voltou a aparecer carregando a menina nos braços. Ela estava desacordada e foi deixada do lado de fora, na calçada. Segundo a Polícia Militar, a vítima já estava morta.

O suspeito de 25 anos, que já usava uma camiseta diferente no momento em que deixou o corpo, foi preso logo depois e autuado em flagrante por homicídio. Ele disse aos policiais que Ana Luiza passou mal após consumir drogas e morreu. Sem saber o que fazer, ele a deixou na calçada.

Na casa, os PMs encontraram papelotes com substâncias semelhantes a cocaína, além de um preservativo usado. Os materiais foram recolhidos e encaminhados para perícia.

Um parente de Ana Luiza contou, em entrevista ao site G1, que os peritos do Instituto Médico Legal (IML) confirmaram aos familiares que a garota foi vítima de abuso sexual. “O Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência] tentou reanimar ela várias vezes, mas constaram o óbito. Posteriormente, no IML mostrou que ela passou por situação de abuso sexual. Foi um estupro seguido de morte”, disse.

O parente ressaltou que o suspeito preso é desconhecido da família e não soube dizer como a menina seguiu com ele até a casa. Ela morava com o pai e uma irmã, de 10 anos, no bairro Goiânia, que fica na mesma região em que foi achada morta.

A Polícia Civil destacou que foi realizada uma perícia na casa “para a coleta de vestígios e informações que subsidiarão as investigações”.

