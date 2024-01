Bebê se torna viral por suas frases engraçadas de futebol

Os bebês, com sua adorável inocência e travessuras, têm se tornado aos poucos estrelas nas redes sociais. A ternura e as peripécias desses pequenos são irresistíveis, o que explica por que eles capturam a atenção e simpatia de tantas pessoas.

Com a ajuda da tecnologia e dos pais que conseguem capturar momentos de diversão e travessuras engenhosas de seus bebês, eles conquistam o coração e arrancam um sorriso de todos que os veem.

Numa tentativa de compartilhar e preservar os preciosos momentos do crescimento de seus filhos, muitos pais optaram por documentar cada passo em várias plataformas digitais.

Atualmente, um dos vídeos mais virais é o de um bebê que diz frases de futebol, de uma forma que tem cativado muitos. O vídeo do adorável bebê foi compartilhado pela conta @sophialaura4 na rede social TikTok, onde quase alcançou dois milhões de visualizações.

E é que a forma como o bebê, com apenas um ano e meio, dizia as frases de futebol é única. A criança repetia várias vezes "El Diego", imitando um adulto que o mencionava, mas o que mais causa ternura é a maneira como ele expressava, o que desencadeou risadas de todos ao redor. Depois, ele começou a dizer "Dale Boca" e repetia. Claro, aqueles que estavam com o pequeno não conseguiam conter o riso.

Laura, quem foi a usuária que compartilhou o vídeo, manifestou: "E eu quero que seja do River".

Viral

Claro, as reações não demoraram e muitos comentaram o vídeo do bebê argentino. A publicação tem mais de 273 mil curtidas e mais de 1.200 comentários. Alguns dos mais reativos foram os fãs do Boca, afirmando que esse caso demonstra que "se nasce" do Boca.

“Não se torna do Boca, se nasce do Boca”, “o mais engraçado é que o pai dele disse em outro vídeo que ninguém na família era do Boca”, “vamos Boca, se nasce assim, pai”, “se não sair assim, eu devolvo”, “todos nós dizemos ‘vamos Boca’ dessa maneira hahaha”, “vamos Boca”, “ele nasceu com sangue XENEIZE (apelido dos torcedores do Boca), pai é fera”, foram alguns comentários.

E como os usuários queriam ver mais do bebê, o pai lançou outro vídeo, fazendo-o repetir outras frases e escreveu: "Um ano e meio, não sei o que nos espera".