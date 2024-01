Sucesso no Enem: estudantes cearenses brilham na redação com 4 notas mil

Karoline Soares Teixeira, de 20 anos, está entre os 4 estudantes do Ceará com nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Nordeste foi a região com maior números de notas máximas

Os estudantes cearenses surpreenderam no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, conquistando quatro notas máximas na redação. Esses talentosos jovens, provenientes de instituições privadas de ensino, demonstraram excepcional habilidade na escrita, ressaltando a importância da redação como peça-chave para obter uma média satisfatória e ingressar nas universidades tão almejadas.

Recorde no Nordeste: 25 notas mil na redação

O Nordeste se destacou como a região com o maior número de notas mil no Enem 2023. Dos 60 candidatos em todo o país que atingiram a pontuação máxima, 25 são do Nordeste, evidenciando a qualidade do sistema educacional na região. Este feito representa um recorde, sendo o maior número de notas máximas na redação desde 2016.

Educação de excelência no Ceará: mais de 113 mil inscritos no Enem 2023

O elevado número de aproximadamente 113 mil estudantes cearenses concluintes do ensino médio inscritos no Enem 2023 é um reflexo do sólido sistema de ensino do estado. Comumente, os estudantes do Ceará obtêm sucesso em vestibulares concorridos e alcançam pontuações notáveis no Enem. Este desempenho educacional exemplar é evidenciado pela recente aprovação de Marcello Ryaj de Almeida Santos, da Paraíba, em 1° lugar no vestibular do ITA.

Nordeste lidera ranking de notas mil na redação por região

A temática da redação do Enem 2023 agradou os estudantes e trouxe luz para um tema ainda pouco debatido no país. Foto: Fonte Redes Sociais

O Nordeste se destaca no ranking de notas mil na redação do Enem por região, com 25 estudantes alcançando a pontuação máxima. A Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe contribuíram para esse sucesso, consolidando a qualidade da educação nordestina. O ranking mostra a seguinte distribuição: Nordeste (25), Sudeste (18), Sul (7), Norte (5) e Centro-Oeste (5, incluindo o Distrito Federal).

Enem 2023: redação com tema desafiador e impacto significativo

A redação do Enem 2023 abordou o tema “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. Os estudantes debateram o problema, apresentando uma introdução analítica e, ao final do texto, propostas para sua resolução. O destaque para essa temática desafiadora trouxe luz a um assunto pouco debatido no país, destacando a importância crucial de um bom desempenho na redação para a aprovação no exame e acesso ao ensino superior brasileiro.

Com esses resultados excepcionais, os estudantes cearenses não apenas alcançaram notas máximas na redação do Enem 2023, mas também reforçaram a reputação do Nordeste como uma região líder em qualidade educacional no Brasil.

Fonte: Diário do Nordeste

