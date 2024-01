Atenção e carinho nas caronas: conheça a emocionante jornada do “Vovô do Uber”

Apaixonado pela esposa que morreu há 6 anos, 'Vovô do Uber' compartilha experiências de vida com passageiros em Santos, SP — Foto: Lais Caldas/Reprodução e Arquivo Pessoal

Jorge França, o afetuoso “Vovô do Uber”, tornou-se uma figura conhecida nas ruas de Santos ao transformar suas corridas em uma narrativa de amor que ele viveu por 52 anos. Mesmo aos 76 anos, Jorge encontra na condução de passageiros uma forma de preencher o vazio deixado pela perda de sua amada esposa, Marilea Mehl.

Uma jornada de amor: “maior que Romeu e Julieta”

Seis anos após a partida de Marilea devido a um AVC, a saudade persiste na vida de Jorge, mas ele escolhe honrar a memória da esposa de maneira única. Comparando seu amor ao clássico de Shakespeare, Jorge afirma: “Foi o ‘até que a morte nos separe’, e ela nos separou.” A cada viagem, ele compartilha os inúmeros momentos felizes vividos ao lado de Marilea, inspirando seus passageiros.

LEIA TAMBÉM: Heroína inesperada: policial de folga salva bebê engasgada pela segunda vez

Renovação através das ruas de Santos

Jorge junto à esposa, na última foto que ela tirou com os netos do casal — Foto: Arquivo Pessoal

Após a perda da esposa, Jorge decidiu assumir o volante como motorista de aplicativo, não apenas para ganhar dinheiro, mas também para manter sua mente ativa e encontrar uma nova conexão com as pessoas. Mesmo diante das sugestões dos filhos para reduzir o ritmo, Jorge afirma que só parará quando sua jornada na vida chegar ao fim.

LEIA TAMBÉM: Filho de 13 anos doa cabelo à mãe e viraliza na web

O segredo: amor, respeito e confiança ao volante

A paixão do “Vovô do Uber” não está apenas em dirigir pelas ruas de Santos, mas em ouvir e compartilhar histórias com os passageiros. Ele revela o segredo de sua vitalidade e alegria: amor, respeito e confiança. Cada corrida é uma oportunidade para encantar e inspirar, tornando sua jornada mais do que apenas um meio de ganhar a vida.

Um legado de amor em movimento

A história de Jorge França, o “Vovô do Uber”, é uma lição de amor, superação e renovação. Enquanto ele percorre as ruas de Santos, ele não apenas transporta passageiros, mas compartilha um legado de amor que transcende as barreiras do tempo. A cada viagem, a história de Jorge se entrelaça com a de seus passageiros, deixando uma marca duradoura nas vidas daqueles que têm a sorte de cruzar seu caminho.

Fonte: G1