Comissária de bordo diz que ‘odiava cada segundo’ e que ‘não era tão glorioso quanto parece’

Uma comissária de bordo compartilhou seu descontentamento em relação ao trabalho e expressou alívio por tê-lo deixado. Kat Kamalani desabafou sobre sua experiência no setor da aviação comercial, esclarecendo que não é tão glamoroso quanto possa parecer.

A jovem de 33 anos destacou o intenso treinamento e o sistema hierárquico rigoroso como desafios significativos no trabalho, como detalhado pelo site The Mirror.

Ela culpou os passageiros exigentes por tornar sua experiência a 30.000 pés desagradável, afirmando que muitas vezes eram vistos cansados e infelizes. Kat compartilhou que se sentia tratada como uma garçonete, embora sua principal responsabilidade fosse garantir a segurança dos passageiros.

Além disso, Kat ressaltou a importância da antiguidade para os comissários de bordo em suas vidas profissionais. O treinamento intenso de dois meses e a pressão dos testes também foram mencionados como desafios significativos.

Ainda de acordo com as informações, apesar das dificuldades, ela reconheceu que o trabalho lhe proporcionou a oportunidade de explorar o mundo, embora não tenha sido tão glorioso quanto muitos imaginam.

