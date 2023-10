Vídeo capta momento em que onça captura jacaré com mordida mortal; flagra no Pantanal

Um novo vídeo captou o momento em que uma onça captura um jacaré com uma mordida mortal no Pantanal.

O registro foi compartilhado no Instagram pela página especializada @jaguaridproject.

“Uma vez que a onça deu sua mordida certeira, ela usa sua força e agilidade para manobrar e controlar a presa, buscando a melhor posição para o carrega-la. A onça então carrega o jacaré pela boca, muitas vezes para um local mais seguro, para cima dos barrancos, onde possa consumir sua presa sem interferências.A onça desse video, é a famosa Estela”.

“Uma das onças mais antigas já registradas aqui na região do Porto Jofre (MT) tendo hoje por volta de 16 anos de idade! E o curioso desse momento é que outra onça (Jaju) tinha caçado esse jacaré no dia anterior, mas acabou deixando a presa cair na correnteza do rio e a perdeu. No dia seguinte, Estela não perdeu a chance de fazer uma “fácil” refeição e o arrastou para dentro da mata! Impressionante a capacidade de sobrevivência desses animais, como são oportunistas”, comentou.

A postagem se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários. Confira registro impressionante:

Em outro momento impressionante, um novo registro flagrou o momento em que uma onça captura um jacaré com um ataque mortal.

O momento também foi compartilhado no Instagram pelo fotográfo especializado @arrudabranco.

No registro em questão é uma impressionante captura da natureza em sua forma mais selvagem e implacável.

Nele, somos testemunhas de um cenário dramático no coração do Pantanal, onde um jacaré acanba sendo capturado por uma onça faminta.

A captura também foi captado no Pantanal brwasileiro também acabou viralizando nas redes sociais. Confira: