Vídeo flagra momento de pânico em que maré alta de rio arrasta turistas na China

Ondas enormes causadas pela maré alta viajaram ao longo do rio Qiantang, na província de Zhejiang, na China, desde a sua foz em direção ao interior.

Como detalhjado pelo site R7, a força ao longo das margens fez com que diversos turistas e até moradores que observavam a paisagem do local fossem arrastados pela água no último domingo (1º).

O fenômeno, uma espécie de “tsunami fluvial”, é chamado de “Dragão de Prata” e costuma ocorrer no outono.

Assim, as pessoas se reúnem todos os anos para testemunhar o fenômeno natural, mas, apesar dos cuidados, a onda pode atingir e dominar os espectadores.

O momento foi compartilhado nas redes sociais e viralizou os entre os usuários.

Ainda de acordo com as informações, o episódio, felizmente, não trouxe consequências graves. Confira vídeo:

Com informações do site R7