Jovem viraliza com vídeo ao mostrar em detalhes como é um cinema de Cuba

Você possivelmente já deve ter alguma vez na vida visitado a um cinema, não é mesmo? E embora existam variações dessa opção de entretenimento ao redor do mundo, isso por questão cultural, etc, consegue pensar como funciona esta estrutura em Cuba?

Sobre o questionamento anterior, para os que ficaram curiosos, a usuária do TikTok @matrioshkacubana mostrou quais são os custos associados, as opções disponíveis de produção e como são os espaços por dentro, recursos, etc.

No vídeo, que desde que foi publicado já supera as 3 milhões de visualizações, a jovem explica que escolheu um filme espanhol, este com o custo de 5 pesos cubanos, equivalente a 0,03 centavos de dólar ou R$ 0,15 (câmbio de 05 de maio de 2023, às 12h19, horário de Brasília).

A estrutura do cinema em Cuba

Além do custo associado para ver o filme, um dos pontos que mais chamou a atenção dos internautas foi o momento em que @matrioshkacubana mostra como é distribuído o espaço em que são assistidas as produções.

Além da forma como as cadeiras são organizadas, outro ponto que repercutiu foi a tela, que diferente das salas tradicionais e que a maioria está acostumada, neste caso conta com um projetor e a imagem em preto e branco. Não há informações se todas as produções têm esta condição (do filme em preto e branco).

Como era de se esperar, além das milhões de visualizações, o vídeo recebeu diversos comentários de internautas, dentre eles:

“Vivem em modo vintage”;

“Parece igual quando colocavam filme na escola”;

“É melhor assistir no meu celular”.

Sem mais delongas, te convidamos a ver a continuação o vídeo que repercutiu recentemente no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

