Noiva é criticada por ignorar a saúde do cunhado e priorizar o detalhes do casamento

Uma mulher não poupou críticas a sua irmã depois de perceber que ela se importa mais com os arranjos do casamento do que com a luta de um parente contra o câncer. O parente em questão é o cunhado da noiva que acabou de descobrir a doença.

Sem se identificar, a esposa do homem revela que sua irmã deverá se casar no próximo mês e que recentemente eles souberam sobre o diagnóstico de seu marido. Diante da situação, ela rapidamente avisou a irmã que ele poderia não estar se sentindo bem para ir ao casamento devido aos efeitos da quimioterapia.

“Ela disse que estava tudo bem e que entendia isso, então me ofereci para levar uma amiga no lugar dele caso ele não possa ir. Fiz isso porque o local do casamento está ameaçando cancelar a festa por eles não terem o número mínimo de convidados necessários, que é 50″.

“De toda forma, ela recusou minha oferta, mas agora passou a ficar me pressionando para saber se meu marido vai ou não comparecer porque ela precisa ‘urgentemente’ finalizar a distribuição dos lugares no salão”.

Ela ficou inconformada

Inconformada com a atitude da irmã, a mulher conta que não tem como dar uma certeza da presença do marido, visto que ele ainda não começou a quimioterapia e precisa de um tempo para se estabilizar.

“Quando respondemos o pedido de confirmação nós são sabíamos do diagnóstico do meu marido. Agora ele não vai deixar de ir ao casamento por não querer, mas sim porque está doente e não conseguimos avisar antes, só mais perto da data”, conta.

“Desde que falei isso ela fica me enviando mensagens de texto falando que precisa logo da resposta porque precisa mexer nos assentos dos convidados e eu fico respondendo que só saberemos uma semana antes”.

“O noivo dela já avisou que temos até a próxima semana para avisar pois ‘sua mãe já passou por isso e ele sabe que é possível saber com antecedência’. Já nosso pai disse a eles que a situação muda a cada dia e que eles tem que parar de nos pressionar. Ela agora bloqueou o número dos meus pais! Estou quase falando que para facilitar as coisas nós não vamos ao casamento”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a saúde do marido dela é mais importante.

“Cuide do seu marido e deixe de se preocupar com o casamento da sua irmã. Ela e o noivo estão sendo egoístas”, comentou uma pessoa.

“Eu acabei de terminar a quimioterapia e posso dizer: não vá. Ela não consegue entender o que o tratamento significa e como ele age diferente em casa pessoa. Você nunca sabe quais serão os efeitos colaterais. Cancele sua presença e passem o dia descansando”, comentou outra.