Noiva se preocupa após a cunhada exigir que ela compre um vestido caro para a sobrinha

Uma noiva está lidando com uma situação delicada envolvendo os familiares de seu noivo. Em um relato publicado no Reddit ela revela ter que encontrar uma forma de recusar um pedido feito por sua cunhada sem estragar o relacionamento entre elas.

Sem se identificar, a noiva conta que ela e seu noivo pretendem casar no próximo verão e que são muito próximos da família dela, principalmente de suas duas irmãs e dos filhos dela.

“Ele é um tio incrível e adora seus sobrinhos! Eu conheço os mais novos desde o nascimento e sempre quisemos incluir eles no nosso casamento”, revela.

Por conta disso, eles decidiram que os sobrinhos do noivo seriam os encarregados das alianças, enquanto a sobrinha seria a florista.

“O problema todo foi quando começamos a discutir sobre as roupas. Decidimos gastar o mínimo possível para podermos ter uma festa que suporte todos os nossos amigos e familiares”.

“Então nossos padrinhos estão usando roupas que já possuem e as crianças, menos nossa sobrinha, também estão seguindo na mesma linha”, revela.

A cunhada quer um vestido caro para a filha

Segundo a mulher, os sobrinhos do noivo usarão um traje típíco de seu país e precisarão apenas comprar camisetas novas combinando com as cores do casamento. No entanto, sua sobrinha não tem uma roupa no mesmo estilo.

“Nós sugerimos encontrar um belo vestido que não seja caro e que combine com o tema do casamento. E fizemos isso. No entanto, minha cunhada começou a enviar fotos de vestidos típicos da nossa região, que são belos e extremamente caros”.

“Ela se ofereceu para pagar uma pequena parte do valor, mas ainda assim fica muito além do que podemos gastar. Com a nossa sugestão a minha sobrinha ainda vai usar uma roupa bonita e ficará feliz por poder estar com sua tiara de princesa”, finaliza a mulher.

Para os comentaristas do Reddit, eles são os donos do casamento e, por tal motivo, devem escolher as roupas que preferirem.

“Sua sobrinha claramente escolheu ficar ao lado de vocês. Então apresente as opções para ela e deixe ela escolher”, sugeriu uma pessoa.

“Ela pergunta, você diz que não. É isso, uma criança de 3 anos não precisa de um vestido luxuoso”, comentou outra.