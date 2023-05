Homem recebe duras críticas ao comer salgadinho enquanto namorada dormia ao seu lado

Um usuário do Reddit usou a plataforma para desabafar sobre sua namorada ter se chateado. Segundo o autor do relato, a razão pela qual sua parceira se irritou está ligada ao fato de ele ter comido salgadinhos ao seu lado enquanto ela dormia.

“Essa é uma discussão super pequena e, honestamente, nem sei ao certo por que ela está tão brava, mas realmente quero superar essa fase difícil o mais rápido possível. Então estou tentando descobrir quais medidas devo tomar”, iniciou o relato, por meio do usuário Alive-Percentage-243.

“Eu fico com fome à noite. Eu tenho corrido por um tempo, e eu gosto de correr um pouco antes de ir para a cama. O problema é que tenho dificuldade para adormecer depois disso, então às vezes, por volta das 00h30, corro para a cozinha e trago alguns salgadinhos de volta para a cama para comer na cama enquanto assisto TikToks. Esse hábito me relaxa e gosto de fazê-lo”, continuou.

Ainda segundo o relato, a mulher fica chateada quando descobre as embalagens no dia seguinte e acaba explodindo com o parceiro. Durante seu desabafo, o homem justificou o porquê de seu hábito não ser motivo de chateação.

“A minha mastigação não a atrapalha porque tem um jeito de comer salgadinhos tranquilamente que eu descobri quando criança. Você basicamente chupa os salgadinhos e deixa o cuspe e as amilases dissolverem, e você mastiga a massa sem fazer barulho”, explicou.

Reação na plataforma

O autor do relato revelou ter ficado bravo com a reação de sua namorada e questionou como ela poderia escutá-lo comer em silêncio, além de ressaltar que ela mentiu sobre ser perturbada por ruídos durante a noite. Contudo, para sua parceira, o ato de comer na cama é considerado “nojento”.

Ao pedir opinião dos usuários na rede, o homem foi duramente criticado pelo consumo de salgadinhos na cama, embora tenha se justificado durante o texto.

“Saia da cama, coloque os salgadinhos em uma tigela e os coma na mesa da cozinha. Hora de ser adulto e crescer. A comida na cama causa insetos e é anti-higiênica como sempre”, disse um usuário da rede.

“Isso é nojento. Coma seus salgadinhos na sala de estar, na sala de jantar... em qualquer lugar, menos na cama. Sua namorada não merece ser submetida a isso”, disse outro.

“Cresça. Você se ouve? Eu gosto de comer na cama. Você decidiu coabitar com alguém. Se você morava sozinho, seja um desleixado o quanto quiser. Mas não é o caso. Então coma na droga do sofá e deixe sua namorada dormir”, criticou um redditor.

