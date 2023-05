Homem é criticado após sugerir mudança de casa para ‘ficar mais perto’ do trabalho

Após um homem conseguir um novo emprego ele e a esposa estão vivendo diante de um grande empasse. Enquanto ele deseja se mudar para um local mais próximo do trabalho a mulher, que trabalha em sua própria casa, afirma que ele está sendo egoísta ao fazê-la se mudar.

Magoado com a postura de sua esposa, ele decidiu publicar sua história no Reddit e pediu pela opinião de outros usuários da plataforma sobre como agir diante dessa situação.

Sem se identificar, o homem conta que recentemente recebeu uma nova proposta de trabalho, mas que o escritório em questão fica localizado a 1 hora e meia de sua casa, o que torna as coisas mais complicadas para ele.

“Eu realmente preciso desse emprego porque preciso me recolocar no mercado. Então perguntei a minha esposa se ela aceitaria se mudar para um local mais próximo da estação de trem, o que me deixaria a 45 minutos de distância do trabalho”, revela o homem.

“Na mesma hora ela me chamou de egoísta e disse que eu não estava pensando nela, mas eu estava! Eu não falei em nos mudarmos para o lado do escritório. Ela apenas disse que como trabalha de casa ela tem o direito de escolher onde vai morar, já que eu vou passar o dia todo no escritório”.

Ele não sabe o que fazer

Seguindo com seu relato, o homem conta que a esposa o está acusando de fazê-la sofrer por suas decisões, o que o fez se questionar sobre a necessidade de aceitar o emprego.

“Eu só esperava que ela aceitasse e fosse mais compreensiva com a situação, mas eu não deveria agir dessa forma”.

“As duas vizinhanças não tem muita diferença e ela não tem nenhuma conexão específica com o nosso bairro, não tem amigos e familiares próximos e sempre viaja para vê-los”.

Para os usuários do Reddit, a atitude da mulher é um tanto quanto estranha.

“Você está comprometendo 3 horas do seu dia para ela continuar no próprio bairro em que não tem uma conexão específica. Desculpe, as ela pode estar de traindo ou aprontando pelas suas costas”, comentou uma pessoa.

“Mudança é uma decisão que deve ser tomada entre os dois parceiros e não por um só. Como é o novo bairro? O custo de vida é mais alto? O que a faz gostar tanto do bairro atual? São todas questões que devem ser levadas em conta”, comentou outra.