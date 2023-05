Após descobrir a infidelidade do marido, mulher é criticada por revelar a traição

Uma mulher ficou completamente devastada quando viu seus medos de serem traída se tornarem realidade. Buscando apoio no Reddit, ela teme não saber lidar com a situação e com o fato de estar sendo criticada por revelar a traição do marido.

Sem se identificar, a mulher revela que descobriu que estava sendo traída pelo marido nos últimos anos.

“Foi uma surpresa para mim e eu ainda estou chocada. Tudo começou com boatos no bairro e quando comentei com meu marido ele disse que eram apenas boatos”.

“No entanto, uma pessoa da minha família que não sabia sobre tudo isso me ligou para dizer que flagrou uma traição dele. Quando o confrontei novamente, ele negou. No entanto, dessa vez, eu entrei no ‘modo detetive’ porque achei estranho”.

“Eu acabei encontrando a amante dele e ela confirmou tudo, inclusive me fornecendo provas da infidelidade do meu marido, que logo será ex-marido”.

Ela foi criticada por revelar a verdade

Seguindo com seu relato, a mulher conta que ao confrontar o marido com as provas ele finalmente admitiu a traição, mas a criticou por revelar sua infidelidade para as pessoas do bairro que deram as pistas a ela.

“Ele disse que eu arruinei sua reputação! Ele se mostrou envergonhado e com remorso, mas acho que isso aconteceu só por ele trabalhar com algumas pessoas do bairro”.

“Eu me sinto mal por tantas pessoas saberem, mas honestamente, acho que eu era a única que não sabia. Eu só queria algum apoio e não expor ele”.

“Nós temos filhos pequenos e eu odiaria que eles soubessem sobre a traição por seus colegas de escola. Eu agi errado em falar sobre isso?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ao trair a esposa o homem assumiu estes e outros riscos.

“Ele fez isso com ele mesmo! Parece que o caso dele já era conhecido por muitos ao redor de vocês”, afirma uma pessoa.

“Ele foi o único culpado por estragar a própria reputação! Você tem direito de buscar apoio em seus amigos e familiares próximos”, finalizou outra.