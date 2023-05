“Recebi aliança em um saco plástico”: noiva é atropelada após sair de cerimônia de casamento

O dia que deveria ser o mais feliz na vida de Samantha Miller, de 34 anos, e Aric Hutchinson, de 36 anos, acabou se tornando um conto de terror depois que um motorista embriagado atropelou o casal quando eles deixavam a cerimônia de casamento em um carrinho de golfe, na Carolina do Sul, Estados Unidos.

O motorista dirigia um carro da marca Toyota alugado a 105 km por hora, segundo a policia, em uma região de 40 km por hora. A batida foi tão violenta que o carrinho de golfe capotou por cerca de 100 metros antes de parar, matando Samantha instantaneamente. Aric sofreu várias fraturas e uma lesão cerebral, foi operado, mas está internado no hispital em estado crítico, segundo as autoridades locais. Havia mais dois parentes com o casal no carrinho, e ambos tiveram ferimentos graves também.

A mãe do noivo disse que Aric perdeu o amor de sua visa. “Recebi a aliança de casamento de Aric em um saco plástico no hospital, cinco horas depois de Sam colocá-la em seu dedo e eles lerem seus votos um para o outro”, disse Anette Hutchinson.

O motorista responsável pelo acidente foi preso e está sendo mantido em custódia até seu julgamento, em junho. De acordo com a polícia, ele pode ser condenado a até 25 anos de prisão pela morte de Samantha e mais 15 anos pelos ferimentos graves causados nos acompanhantes e padrinhos. Além disso pode ter que pagar multa que pode chegar a quase R$ 200 mil.

Embora não seja usual, o carrinho de golfe, com capacidade para seis pessoas, tinha autorização para trafegar à noite em Folly Beach, de acordo com o diretor do Departamento de Segurança Pública local. O carrinho não atinge velocidade superior a 40 km por hora.