Sogra afirma que a nora a está impedindo de ‘construir um vínculo’ com seu neto

Uma jovem mãe está passando por problemas com a sogra desde que seu primeiro filho nasceu. Segundo ela, a mãe de seu companheiro afirma que é obrigação da mãe do bebê promover a ajudar a avó a estabelecer um vínculo com o neto.

Desabafando no Reddit, a mulher de 21 anos conta que está em um relacionamento com seu companheiro desde que os dois tinham 15 anos, e que ainda assim suas interações com a sogra nunca foram das melhores.

“Ela e meu sogro são divorciados e cada um tem um novo parceiro. Eu sou mais próxima do meu sogro e de sua esposa e nós acabamos passando muito tempo juntos. Já minha cunhada e seu filho moram com a minha sogra, então eles estão sempre juntos e ela tem um relacionamento próximo com meu sobrinho”, conta.

“Meu bebê tem sete semanas de vida e minha sogra o viu duas vezes nesse tempo, a primeira foi logo após o parto e ela simplesmente entrou no quarto sem nem avisar, mas eu não consegui fazer nada e nem lembro de ela estar lá por causa dos medicamentos para dor. Ela até mesmo faz diversas piadas sobre o meu estado e as coisas que eu disse por causa dos medicamentos”.

“A outra vez foi no aniversário de 22 anos do meu marido. Nós fomos jantar juntos e eles se viram”.

Ela culpou a nora

Seguindo com seu relato, a mulher explica que, diferente da sogra, seu sogro e a esposa maram perto deles e constantemente fazem visitas para ver o neto.

“Eu e a madrasta do meu marido chegamos a ter um dia de meninas no shopping, o que causou uma grande confusão com minha sogra que nos ligou para dizer que estava magoada por eu não me esforçar para levar o bebê até ela. Eles moram a 1 hora e meia de distância”.

“Eu falei para ela que não acho que isso seja minha responsabilidade e ela explodiu e fez uma cena no Facebook espalhando nossa intimidade para todos que quiserem. Ela até mesmo disse que eu estou fazendo ela deixar de dar atenção ao meu sobrinho e a impedindo de ter um bom relacionamento com seu ex-marido e a esposa dele. Como eu posso lidar com isso?”, questiona.

Leia também: Sogra fica inconformada ao saber que nora não deseja ser mãe de um menino

Para os usuários do Reddit, ela deve impor alguns limites à sogra.

“É uma boa chance para retirá-la de seu Facebook”, comentou uma pessoa.

“Antes de mais nada, não é recomendável um bebê de sete semanas passar mais de 1 hora no carro. Por favor, confirme com os médicos sobre isso e informe os demais sobre as recomendações. Não é sua responsabilidade suprir as necessidades emocionais da sua sogra”, finalizou outra pessoa.