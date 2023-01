VÍDEO: imagens de fantasma tirando a coleira de um cachorro viraliza no TikTok

Reprodução Nesta imagem, o cachorro ainda está com a coleira @shannyfantg (TikTok)

Uma mulher compartilhou um vídeo de um suposto fantasma tirando a coleira do pescoço de seu cachorro, momentos depois de parecer ter sido “jogado” contra a parte de trás de sua gaiola.

Os usuários do TikTok enlouqueceram com as imagens vistas, e comentaram que é um dos ”vídeos de fantasma mais convincentes que já viram”.

Tara Green, que postou o vídeo, disse que ao assistir as câmeras de segurança da sua casa se chocou ao ver o que acredita ser um ‘fantasma’.

No vídeo, há dois cachorros presos em gaiolas (o que acabou gerando indignação entre alguns comentários) e, o cachorro preto parece ser atirado na gaiola e algo, sem explicação, remove a sua coleira.

Ao postar o vídeo, Green escreveu: “Desculpe pelo latido desagradável no início. Preste atenção em meu cachorro preto. O fantasma tira a coleira dele dentro de sua gaiola ”.

No vídeo, seus dois cachorros, ambos em gaiolas separadas, estão latindo um para o outro, até cerca de 25 segundos de filmagem, quando ambos ficam completamente quietos e, aparentemente, em estado de alerta.

O cachorro preto, que está na jaula à direita, de repente, recua o máximo que pode para dentro da jaula e sua coleira é ‘tirada’ do seu corpo. Foi exatamente esta cena que convenceu sua dona, Tara Green de que havia um fantasma em sua casa.

No entanto, a autora do vídeo não é a única que pensa assim. Desde que foi postado, o vídeo acumulou milhões de curtidas e milhares de comentários de pessoas que também acreditam ser algo paranormal.

Uma pessoa disse: “Nunca vi um vídeo de fantasma tão convincente”. Enquanto outro escreveu: “Os dois ficaram super quietos... eles sentiram a energia.”

Reprodução Nesta imagem, o suposto fantasma já havia tirado a coleira do cachorro @shannyfantg (TikTok)

Alguns seguidores mais céticos sugeriram que a coleira pode ter ficado presa em uma das barras da gaiola, fazendo com que se soltasse.

Mas nem todos estavam convencidos, já que claramente o o cachorro não estava nem perto das laterais da gaiola para ficar preso em qualquer parte. E você, no que acredita?

