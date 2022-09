Motorista de ônibus vive uma experiência paranormal com um passageiro fantasma

O motorista de um ônibus na cidade de Salta, na Argentina, estava dirigindo normalmente em seu trajeto habitual, no turno da noite no fim de semana, quando escutou a campainha de parada tocar. Como normalmente faz, o motorista olhou para trás para o passageiro descer e, aterrorizado constata: não há ninguém no ônibus.

Ao notar que estava sozinho, começou a filmar o corredor do ônibus para provar, até a si mesmo, que não havia passageiros. “Você vai rir pra caramba, mas eu não sou louco!”, ele exclamou.

A filmagem mostra como a luz que indica que alguém quer descer estava acesa e, por alguns segundos, ouve-se uma voz fraca, semelhante à de uma idosa, pedindo para parar o veículo.

“Parada, chofer. Parada, chofer”, que traduzido, seria como: “Pare, motorista. Pare, motorista”, repetia insistentemente a passageira fantasma. Então, o motorista tomou coragem e decidiu virar o corpo para filmar o interior do ônibus, que estava completamente vazio, exceto por ele.

As imagens foram captadas por um dos motoristas do corredor 4 da Saeta, enquanto fazia o mesmo percurso habitual pela zona da Rodoanel Oeste.

Para alertar seus colegas de trabalho, o autor do vídeo começou a enviá-lo pelos grupos de WhatsApp que eles compartilham. Alguns acreditaram nele e ficaram com medo, outros provavelmente decidiram ignorar o aviso.

Experiências paranormais são comumente relatadas por moradores de Salta

Existem várias lendas que correm pelos ouvidos dos moradores de lá, e algumas dessas personificações foram capturadas pelos olhos e câmeras do povo de Salta.

Em várias ocasiões, os cidadãos afirmaram ter visto o fantasma desolado de La Llorona durante a madrugada. A aparição mais recente aconteceu na terça-feira, 6 de setembro, no meio da escuridão, quando a figura misteriosa apareceu em um galpão de Las Lajitas, e a pessoa que testemunhou o evento teve que ser hospitalizada.