Vídeo: imagens paranormais mostram ‘fantasmas’ assustando clientes em pub antigo

Imagina você estar em uma mesa de bar com seus amigos e, de repente, o seu copo de cerveja simplesmente cair no chão, sem que ninguém tenha tocado? É o que aconteceu em um pub de quase 300 anos na Inglaterra.

A gerente do pub relatou o que ela acredita ser um incidente paranormal depois que um fantasma foi acusado de derrubar uma caneca de cerveja da mesa de seus clientes.

Natasha Magnan, 37, trabalha no pub há 20 anos e explicou que quando viu a cena pessoalmente, achava que haviam sido os próprios “clientes bêbados” que haviam derrubado o copo.

No entanto, ela ficou alarmada ao ver o que parecia ser uma “mão espectral” empurrando o copo para o chão quando mais tarde consultou as imagens do circuito interno de TV do bar.

Relatando o episódio ao The Mirror, ela explicou: “Havia um grupo bastante grande de pessoas e eu disse ‘Você está fazendo uma bagunça e tanto, o que é toda essa cerveja no chão?’ E um dos meninos disse que não era ele. Eu estava tipo ‘Sim, então’, não acreditando neles, e eles estavam: ‘Eu juro a você que acabou de cair agora, olhe para minhas espinhas arrepiadas’”.

A gerente continuou: “Um de nossos frequentadores morreu recentemente, então pensamos que poderia ser ele”, disse Magnan ao site, nomeando o falecido Chris Harris, 84, como o provável criador de travessuras.

Reprodução Momento assustador em que um 'fantasma' derruba a cerveja do cliente em um pub 'assombrado' (Facebook)

O edifício que agora abriga o pub The White Swan foi originalmente usado como uma delegacia de polícia com sua própria prisão para abrigar criminosos e ainda mantém as camas de pedra nas quais seus internos dormiam, segundo o Independent.

“Trabalho há 20 anos e realmente nunca vi coisas assim [mas] ouvi coisas”, disse a gerente. “Todos os funcionários ouviram coisas sobre o que acontecia no pub por tantos anos”, finalizou.

Posteriormente, a gerente contou suas experiências ao The Daily Mail, dizendo que se sentiu “observada” enquanto verificava o estoque no porão e acrescentou: “Muitas coisas assustadoras estão acontecendo há muitas luas.